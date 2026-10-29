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Tragedia en España

Se conocieron los audios previos al choque de trenes

Es entre los maquinistas y un operador del centro de control en Madrid

Por Redacción

Salieron a la luz los audios de los maquinistas involucrados en el choque ferroviario en España y un operador del centro de control de Atocha, antes de que sucediera el impacto que dejó al menos 68 víctimas fatales, entre ellas, una argentina identificada como Ana Martina Conte Grand, de 29 años, y más de 150 heridas, lo que permite reconstruir parte de las instrucciones impartidas antes de la colisión.

Se conoció que a las 8:36hs., el controlador le indicó al conductor del AVE de Renfe, que pertenece al tren 2080, que desconectara y volviera a enlazar el sistema LZB y que retomara la marcha “al amparo del BSL”. Para ese momento, el tren circulaba a unos 25 kilómetros de una formación Iryo detenida cerca de la estación de Urda, en Toledo.

Durante la comunicación, además, se logra escuchar que ambos revisaron las indicaciones para confirmar que habían entendido lo mismo, por lo que el controlador indicó que debía seguir “con marcha normal” y el maquinista volvió a consultar: “¿Con marcha normal?”, respuesta que fue afirmativa.

Sin embargo, según la información aportada, el protocolo establecía que en esas condiciones el tren debía avanzar “a vista”, a una velocidad máxima de 40 kilómetros por hora, y que antes de reanudar la marcha debía comprobarse que la formación precedente estuviera a más de 30 kilómetros. Según la reconstrucción de los audios, esa verificación no se realizó.

A las 8:41hs., la maquinista del Iryo, correspondiente al tren 6076, mantuvo una comunicación con el centro de control para informar que perdió la transmisión mientras circulaba en BZL, y avisó que estaba detenida a la entrada de Urda sin poder continuar, por lo que el operador le indicó otra vez que desconectara y reconectara el sistema para continuar “con marcha normal”.

Para las 8:48hs., la conductora llamó otra vez y explicó que la formación no le permitía revisar el sistema LZB, permaneciendo así detenida frente a la señal de entrada.

“Vale. ¿Conforme? Pues nada, en cuanto pueda. Y si tiene un problema, ahora nos llama”, respondió el controlador. Pasados los cinco minutos, sucedió el choque ferroviario.

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