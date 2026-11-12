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Las razones detrás del exponencial crecimiento

Si hubiera invertido U$S 1.000 en Nvidia hace 10 y 15 años, ¿cuánto dinero tendría hoy?

El gigante tecnológico que quedó envuelto en el escándalo de traición por el romance de su CEO, que renunció al cargo

Por Redacción

Si hubiera invertido 1.000 dólares en acciones de NVIDIA hace 15 años (en 2011), esa inversión habría crecido de forma extraordinaria gracias al auge de los videojuegos, la minería de criptomonedas y, especialmente, la inteligencia artificial.

Hacia finales de 2023, una inversión de 1.000 dólares de hace 15 años ya habría superado los 260.000 dólares, y con los fuertes incrementos que ha tenido la compañía en los años posteriores hasta 2026 (con un precio por acción cotizando alrededor de los 175 dólares tras varios desdoblamientos o splits, antes del escándalo), esa cifra se estima en cientos de miles o incluso más de un millón de dólares dependiendo del mes exacto de entrada y la reinversión de dividendos.

En tanto, si hubiera invertido 1.000 dólares en acciones hace 10 años (en noviembre de 2016), hoy tendría aproximadamente 80.430,56 dólares tomando como referencia el último precio de cierre oficial de 173,73 dólares. Esto representa un rendimiento acumulado cercano al 7.943 %.

Esto se explica porque hacia el 11 de noviembre de 2016, la acción de Nvidia cerró en un valor ajustado por splits de 2,16 dólares (en aquel momento cotizaba en pantalla alrededor de 86,40 dólares antes de las divisiones posteriores). Con 1.000 dólares habría adquirido unas 462,96 acciones equivalentes actuales, tras aplicarse los desdoblamientos de 4 a 1 en 2021 y de 10 a 1 en 2024 (factor multiplicador de 40x).

Así, considerando la cotización intradía actual de 166,41 dólares en el mercado, la posición ronda los 77.041,67 dólares.

Nota generada con Inteligencia Artificial

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