Trump amenazó con usar "poderío militar" para proteger los intereses en América Latina

El presidente Donald Trump prometió ante la Asamblea General de la ONU utilizar el "poderío militar sin igual" para asegurar los intereses de Washington en América Latina, según extractos de su discurso difundidos por la Casa Blanca.

"Estados Unidos ya no permitirá que las amenazas contra América ganen terreno en ningún lugar del hemisferio occidental. Y, de ser necesario, utilizaremos nuestro poderío militar sin igual para asegurar los vitales intereses nacionales de Estados Unidos", señaló Trump.

Trump también se refirió al conflicto con Irán, sobre lo que dijo debía decidir entre alcanzar un acuerdo o llevar ese país "al infierno".

"Creo que llegaremos a un acuerdo justo después de las elecciones" legislativas previstas en Estados Unidos en noviembre, agregó.