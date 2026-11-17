El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que se toma "muy en serio" cualquier amenaza contra Washington, después de la aparición de informaciones de que Irán planeaba atacar altos funcionarios en la capital, posiblemente con una bomba radioactiva.

Consultado al respecto durante una visita a Filipinas, Trump respondió: "Si existe (tal amenaza), pagarán un precio como ningún otro país ha pagado jamás". "Espero que no sea así, pero nos lo tomamos muy en serio porque resulta que están locos", agregó.

Citando siete funcionarios anónimos, la cadena CNN señaló que, según los servicios de inteligencia, Irán preparaba ataques a altos cargos del gobierno de Trump con una bomba sucia, que mezcla explosivos con material químico o radioactivo.

Según las fuentes citadas por el medio, el plan iraní parecía más un intento de tener opciones abiertas que "un indicio de un ataque inminente".

El portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmail Baqai, aseguró que era una información "inventada" que buscaba "preparar el terreno" para "nuevas agresiones y atrocidades". Con las negociaciones para poner fin a la guerra estancadas, Irán lanzó tres ataques en los últimos cinco días sobre Baréin, que acoge una gran base del ejército estadounidense.