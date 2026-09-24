Trump recibió a Xi Jinping en la Casa Blanca

El presidente de China, Xi Jinping, asistió esta mañana a una ceremonia de bienvenida ofrecida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump,en la Casa Blanca, un acto protocolar previo a las reuniones durante las cuales ambos buscarán coincidencias. A continuación comenzaron los encuentros formales de la visita Estado del presidente de China, tercer encuentro entre ambos líderes en menos de un año.

Mientras Trump anticipó que iban a hablar de "temas apremiantes", su par chino se refirió a la Inteligencia Artificial y destacó que debe "garantizar que su desarrollo esté siempre bajo control humano".

Poco antes del inicio de las conversaciones, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, anunció que ambas partes habían prorrogado la tregua comercial, que expiraba el 10 de noviembre. El alto funcionario estadounidense precisó que el acuerdo se extenderá hasta el 10 de enero, según anticiparon medios internacionales.

“Grandes avances”, según Trump

El presidente estadounidense afirmó que con su homólogo lograron “grandes avances” en los asuntos que afectan a los dos países, y destacó asimismo el respeto mutuo. Al comenzar su discurso, Xi agradeció al presidente Trump y a su esposa la cálida hospitalidad y felicitó a Estados Unidos por el 250.º aniversario de su independencia, celebrado recientemente.

Trump, acompañado por la primera dama, Melania Trump, recibió a Xi Jinping frente a la Casa Blanca, junto con su esposa, Peng Liyuan. “En mayo tuvimos, el gran honor de visitarlo en Pekín, donde recibió a nuestra delegación con una hospitalidad espectacular y muy cálida. Es un honor para nosotros recibirlo en Washington, mientras el presidente Xi se convierte en el primer líder chino en realizar una segunda visita de Estado oficial a Estados Unidos”, declaró Trump durante la ceremonia conjunta.

Xi afirmó: “Ante los cambios de gran trascendencia histórica que atraviesa nuestro mundo, China y Estados Unidos, como dos grandes potencias, tienen hoy la responsabilidad histórica de impulsar el desarrollo y el progreso de la humanidad”.

Antes de la reunión, Trump afirmó que la inteligencia artificial ocuparía un lugar destacado en las conversaciones. “La superinteligencia (SI) será un tema clave de discusión, pero quiero dejarla exactamente donde está. Esa es también la postura de China. ¡Nuestra salvaguarda es el Departamento de Justicia!”, escribió Trump este jueves en Truth Social. Xi, por su parte, afirmó en un discurso escrito que Washington y Pekín “deberían ser socios, no adversarios”.

“China y Estados Unidos deben trabajar en la misma dirección para promover una relación estable, caracterizada principalmente por la cooperación, una competencia moderada, diferencias controlables y una paz duradera, forjando un camino correcto para que dos grandes potencias coexistan adecuadamente en la nueva era”, señaló.

“Hoy, nuestros dos países contribuirán, una vez más, a la belleza del mundo. Me siento orgulloso de la relación entre nuestros dos países. Avances en los asuntos que enfrentan nuestros dos países. Trabajando juntos, el presidente Xi y yo hemos logrado enormes avances en los asuntos que enfrentan nuestros dos países”, agregó.

Trump recordó que durante su última visita a China el pasado mayo, las dos potencias crearon el Consejo de Comercio. “Se trata de un mecanismo totalmente nuevo que ha tenido un éxito increíble. A través de este nuevo y exitoso mecanismo, nuestros equipos han trabajado arduamente para construir una relación comercial más equilibrada”, afirmó el presidente de los Estados Unidos.

En cuanto a la seguridad, según Trump, las decisiones que fueron tomadas hoy en esta área “pueden promover la paz y la prosperidad durante las próximas décadas”. “Si nos enfocamos en nuestros intereses comunes, confío en que podamos lograr mucho. La búsqueda de esos intereses comunes ha conectado a nuestros pueblos a través de los vastos océanos, las enormes distancias y las muchas diferencias e incluso nos convirtió en aliados en la Segunda Guerra Mundial”, recordó. El mandatario continuó: “Miren la grandeza que demostramos juntos luchando en la Segunda Guerra Mundial. Valientes pilotos estadounidenses se ofrecieron como voluntarios para ir a China y luchar por la supervivencia misma de un país legendario”.

“Línea roja y trampa de Tucídides”

“China y Estados Unidos deben mantener la línea roja de evitar conflictos y confrontaciones entre nosotros. Y sin duda podemos encontrar el camino adecuado para que dos grandes países convivan en este planeta que ambos llamamos nuestro hogar”, afirmó a su turno el presidente de China. Xi indicó que la llamada ‘trampa de Tucídides’, un concepto popular en la ciencia política que afirma que las relaciones entre una potencia hegemónica y una emergente desembocan en un conflicto, puede evitarse. “Y sin duda podemos encontrar el camino adecuado para que dos grandes países convivan en este planeta que ambos llamamos nuestro hogar”, añadió.

Entre otras cosas, señaló que las fuerzas armadas de ambos países mantienen el diálogo y la comunicación para hacer frente a las crisis, y afirmó que Pekín está dispuesto a intensificar la cooperación con Washington en la lucha contra el narcotráfico y aplicación de la ley. En su intervención, Xi abordó además la cuestión de la inteligencia artificial y señaló que ambos países son “líderes” en este ámbito. “Tenemos tanto la capacidad como la responsabilidad de desarrollar y gestionar la IA para el bien, y de garantizar que su desarrollo esté siempre bajo control humano y contribuya al bienestar de la población”, afirmó.