Visto y oído en las elecciones que miran todos

VOTOS DESDE EL ESPACIO

Ni la distancia con la Tierra les impidió participar de las legislativas. Los astronautas estadounidenses Anil Menon, Jessica Watkins y Luke Delaney votaron desde la Estación Espacial Internacional mediante boletas electrónicas enviadas de forma segura a las autoridades electorales. “Sí, ¡incluso puedes votar desde el espacio!”, celebró Menon en un video publicado en X.

UN ESCÁNER PUSO SUSPENSO AL ESCRUTINIO

Una falla en los lectores de boletas de Westchester sumó incertidumbre a una contienda clave por la Cámara de Representantes: la del distrito 17 de Nueva York. El problema demoró los resultados y obligó a contar manualmente decenas de miles de votos.

EN OHIO, AMENAZAS Y EVACUACIONES

Una amenaza de bomba obligó a evacuar un centro de votación instalado en la escuela primaria Beverley, en Toledo, Ohio. Según NBC News, también fue desalojado otro establecimiento donde se desarrollaba una jornada laboral docente y se convocó a especialistas y perros detectores de explosivos. Otras dos escuelas de la cercana Bowling Green recibieron llamadas amenazantes.

MÁS DE 700 SOBRES BAJO INVESTIGACIÓN

Un hombre de Oklahoma fue acusado de enviar más de 700 sobres con polvo blanco a funcionarios de ambos partidos y a medios de comunicación con advertencias sobre traición. Las autoridades determinaron que la sustancia no era tóxica y que las cartas contenían mensajes escritos con tinta fotocromática, difícil de advertir a simple vista. El acusado, Robin Patrick Martin, enfrenta cargos federales por información falsa o engañosa y comunicaciones amenazantes por correo.

EL “DOBLE” DE SULLIVAN

En Alaska, el senador republicano Dan Sullivan encontró un rival inesperado: otro Dan Sullivan. Se trata de un profesor jubilado sin trayectoria política que, según una investigación de The New York Times, fue reclutado por operadores demócratas para restarle votos al legislador, que disputa una reñida elección con Mary Peltola. Sullivan denunció un supuesto “fraude electoral” y advirtió que miles de votantes podrían confundirse de candidato. El caso sumó tensión a una contienda clave para el control del Senado.