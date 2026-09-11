Cinco casos que estremecen

Jonghyun (SHINee) Diciembre de 2017

El vocalista de uno de los grupos fundacionales del K-pop murió a los 27 años. Dejó un texto donde describía años de depresión no tratada y la presión de sostener una imagen impecable. Su muerte abrió por primera vez el debate público sobre salud mental en la industria coreana.

Sulli (f(x)) Octubre de 2019

Tenía 25 años. Había sido hostigada durante años en redes por hablar de feminismo, mostrarse sin corpiño y no encajar en el molde de la ídola dócil. Tras su muerte, los principales portales coreanos eliminaron la sección de comentarios en las noticias de espectáculos.

Goo Hara (KARA) Noviembre de 2019

Murió a los 28, dos meses después que su amiga Sulli. Venía de una causa judicial contra su expareja por amenazarla con difundir videos íntimos y de haber aportado información clave a las periodistas que destaparon Burning Sun. Corea sancionó después la “ley Goo Hara”.

Burning Sun 2018-2021

El boliche de Gangnam donde Seungri (BIGBANG) era director creativo destapó una trama de prostitución, drogas, sobornos a la policía y chats privados con videos de mujeres filmadas sin consentimiento. Jung Joon-young y Choi Jong-hoon fueron condenados por violación grupal; Seungri, por proxenetismo y malversación.

Moonbin (ASTRO) Abril de 2023

Tenía 25 años y era ídolo desde los 16. Su muerte reactivó el debate sobre el desgaste de una generación entera de artistas formados desde la infancia bajo control total de sus agencias.