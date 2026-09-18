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Espectáculos

Cuatro clásicos del cine mudo llegan al Teatro San Martín

La reina Kelly

Por Redacción

Hasta el 20 de septiembre, la Sala Leopoldo Lugones del Teatro San Martín ( (Av. Corrientes 1530) será escenario de la primera edición del Festival de Cine y Música, una propuesta que recupera cuatro grandes clásicos del período mudo y los presenta con acompañamiento musical en vivo.Organizado por el Complejo Teatral de Buenos Aires junto con la Fundación Cinemateca Argentina, el ciclo propone redescubrir obras fundamentales de la historia del cine, incluyendo títulos que tuvieron escasa o nula circulación en Argentina. La programación comenzó el jueves con “El maquinista de la General”, dirigida por Buster Keaton y Clyde Bruckman.

Esta noche a las 19.30 será el turno de “El estudiante de Praga”, de Henrik Galeen. La película alemana de 1926, una pieza clave del cine fantástico, llegará en una restauración realizada en 2020 por el Filmmuseum München y contará con música en vivo de Eliana Liuni.Mañana a las 20 se proyectará “La reina Kelly”, de Erich von Stroheim, protagonizada por Gloria Swanson. La obra, cuyo rodaje quedó inconcluso, tendrá su estreno en Argentina en esta versión restaurada y reinterpretada, acompañada por Santiago Chotsourian, Gracia Lucía Cutuli, Camila Honores y Julieta Schena.El festival cerrará el domingo 20 a las 20 horas con “El viento”, de Victor Sjöström, protagonizada por Lillian Gish. La restauración digital en 4K realizada por el MoMA será acompañada por la Nueva Orquesta Cámara de la Municipalidad de Hurlingham, dirigida por Roberto Félix Flores.Las entradas tienen un valor general de $9000 y de $5000 para estudiantes y jubilados y pueden adquirirse en la web complejoteatral.gob.ar

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