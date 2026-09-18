La cartelera porteña

Música

Musicales de Broadway

La Banda Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires se presenta bajo la dirección del maestro Carlos David Jaimes, en un concierto dedicado a grandes títulos del teatro musical de Broadway: Curtain Up!, Highlights from Annie, El fantasma de la ópera, West Side Story Suite y Miss Saigón. Con entrada gratuita y reserva previa en la web de la Usina del Arte. Hoy a las 20 horas en 20 Av. Caffarena 1.

Serú Girán por Lebón y Aznar

Un histórico reencuentro en el que dos de los miembros originales de Serú Girán interpretan en vivo las canciones más emblemáticas de la banda. Será una celebración de su legado y del contacto de estos músicos con sus fans. Se presentan el domingo, 21 horas en el Movistar Arena (Humboldt 450).

Ballet

Principio de éxtasis

El Ballet Estable del Teatro Colón presenta el estreno mundial de Principio de éxtasis, inspirada en El Aleph de Jorge Luis Borges. La creación coreográfica y la dirección están a cargo del maestro español Goyo Montero, mientras que el creador de la música original es Gustavo Santaolalla, contando con música adicional y diseño sonoro de Owen Belton. De martes a sábados a las 20 horas y domingo a las 17 horas en el Teatro Colón (Cerrito 618).

Teatro

Chanta

La obra sigue la historia de Julio Ballesteros, un hombre que, tras su muerte, reflexiona sobre su vida, la sociedad y la hipocresía que lo rodea. A lo largo de diferentes etapas de su vida, la obra expone con un tono cínico, mordaz y profundamente irónico las contradicciones del protagonista y de la sociedad argentina. A través de monólogos agudos y diálogos incisivos, el protagonista desnuda las costumbres, prejuicios y miserias humanas con un humor ácido, una mirada desencantada sobre la vida y la muerte, y que fue tan buen chanta que terminó convirtiéndose en un emblema de esa argentinidad tan difícil de explicar pero tan fácil de reconocer. La obra explora la decadencia, la ambición y el oportunismo, convirtiéndose en una sátira sobre el paso del tiempo y el absurdo de las convenciones sociales. Todo contado con un ritmo frenético y cinematográfico, donde el escenario muta a cada instante, transformándose en postales delirantes de cada etapa de su vida. “Chanta” combina elementos de la comedia negra y la crítica social, con un guión inteligente, una puesta en escena impactante y el talento indiscutido de Agustín “Rada” Aristarán. Se presenta de jueves a domingos en Teatro Astral (Av. Corrientes 1639).

Carrera de fondo

Una mujer logra, por fin, dormir a su bebé de siete meses mientras intenta que su hijo de tres años no se despierte. Entonces el padre de los niños le pide que hablen y le confiesa que quiere abrir la relación. Meses después, se separan. Carrera de fondo es la caja negra de una separación: un intento por recoger los pedazos que quedaron desparramados, pero también por entender qué había ahí antes de que todo se rompiera, qué es el amor que persiste, incluso cuando ya no alcanza. Jueves y viernes en Teatro Picadero (Pasaje Enrique Santos Discépolo 1857).

Con la nuestra

En un exclusivo country, tres vecinas junto al instructor de tenis del barrio, irrumpen en casa de Martín, un vecino financista tan encantador como inescrupuloso, creyendo que se encuentra fuera del país. Su objetivo es recuperar el dinero que le entregaron para una inversión que prometía volverlos millonarios. Pero una vez adentro, descubren que Martín no viajó a ningún lado. La situación se transforma en una desopilante batalla de mentiras, reproches y secretos mal guardados, donde salen a la luz negocios dudosos, ambiciones desmedidas y pequeñas miserias que nadie estaba dispuesto a confesar. De jueves a domingos en Teatro Paseo la Plaza (Avenida Corrientes 1660).

La ratonera

Una intensa nevada deja aislado al recientemente inaugurado hostal Monkswell, donde un grupo de desconocidos queda atrapado sin posibilidad de abandonar el lugar. Mientras los huéspedes intentan convivir en medio de las primeras tensiones, la noticia de un crimen ocurrido en Londres altera la tranquilidad del refugio. Poco después llega un joven sargento de policía con una inquietante advertencia: el asesinato podría estar relacionado con uno de los presentes y todo indica que habrá una nueva víctima. La desconfianza comienza a instalarse entre los ocupantes del hostal. Cada uno parece ocultar algo, todos tienen zonas oscuras en su pasado y nadie resulta exactamente quien dice ser. De miércoles a domingos en el Teatro Liceo (Avenida Rivadavia 1499).

Eventos

Noche Internacional de Observación de la Luna

El Planetario se suma a la Noche Internacional de Observación de la Luna, una celebración que reúne a personas de todo el mundo en la fascinación por nuestro satélite natural, conocer más sobre la ciencia y la exploración lunar y, por supuesto, levantar la mirada hacia el cielo para sorprenderte a través de sus telescopios. Se suspende por lluvia. Sábado de 19 a 21 horas en Av. Sarmiento y Belisario Roldán.

FIBA

Esta edición reunirá producciones nacionales e internacionales, de teatro, danza, performance, música y artes interdisciplinarias, con artistas de distintos rincones del mundo y una programación que vuelve a hacer de Buenos Aires un espacio de despliegue de las artes escénicas. Viernes, sábado y domingo serán los últimos días para disfrutar del festival que se desarrolla en distintos puntos de Buenos Aires.