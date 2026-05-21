De la vuelta de Andrea del Boca y el rechazo a Carmiña al ingreso de Charlotte Caniggia a Gran Hermano

Gran Hermano: Generación Dorada inició una nueva etapa luego del repechaje que se llevó adelante en la última gala y que contó con los reingresos de cuatro participantes que habían salido de la casa, y además, nuevos concursantes, entre ellos, Charlotte Caniggia atravesaron la puerta.La noche del miércoles representó un nuevo desafío para los “hermanitos” que se mantienen en competencia desde febrero pasado ya que, por votación del público, volvieron a la competencia Yisela “Yipio” Pintos y Lola Tomaszeuski.

Por su parte, Andrea del Boca también retornó al juego con gran dramatismo y un abanico que le cubría el rostro, gracias al Golden Ticket otorgado por Gran Hermano, mismo mecanismo que dio lugar a la vuelta de Brian Sarmiento.

Por su parte, el boleto dorado también sería para Carmiña Masi, luego de haber sido expulsada por una actitud racista contra Jenny Mavinga. Sin embargo, la producción dejó en manos de la propia Mavinga la decisión de que la paraguaya vuelva a la competencia: aunque asumió que había aceptado las disculpas, sostuvo que perdonó a su “amiga, pero no”.

Tras el revuelo que esto implicó, se dio lugar a la casi decena de estrenos encabezados por la hija de “El Pájaro” Caniggia que anticipó: “Soy un ángel, soy un ser de luz, iluminado (...) Quizás en las peleas puedo ser media mala”.

La mediática fue seguida por el bailarín y stripper Juan Carlos López, la influencer brasileña-uruguaya Steaffany Pereira, el creador de contenido Leandro Nigro, la esposa del futbolista “Turco García, Mariela Prieto -que se definió como “botinera”-, la uruguaya Tati,Luna, la bailarina Nenu López, el emprendedor Matías Hanssen y Sebastián Cola que se identificó como “el jugador más peligroso”.

Tras el caos de “los nuevos”, la periodista paraguaya cuyo ingreso fue frustrado, hizo su descargo en redes sociales: “¿Desde cuándo una participante decide el Golden Ticket de otra, señor Gran Hermano? Lecciones de moral a mí no, vos no sos mi papá para decirme si me porté bien. Así no, conmigo no”.

“Me siento asqueada. Innecesario humillarme así y exponer a Mavinga con algo que pasó hace un montón y era un tema terminado. Se acabó la margarita estúpida”, continuó por escrito antes de referirse al repechaje como “un robo a mano armada”.



La noche del miércoles representó un nuevo desafío para los “hermanitos” que se mantienen en competencia desde febrero pasado ya que, por votación del público, volvieron a la competencia Yisela “Yipio” Pintos y Lola Tomaszeuski.Por su parte, Andrea del Boca también retornó al juego con gran dramatismo y un abanico que le cubría el rostro, gracias al Golden Ticket otorgado por Gran Hermano, mismo mecanismo que dio lugar a la vuelta de Brian Sarmiento.

Por su parte, el boleto dorado también sería para Carmiña Masi, luego de haber sido expulsada por una actitud racista contra Jenny Mavinga. Sin embargo, la producción dejó en manos de la propia Mavinga la decisión de que la paraguaya vuelva a la competencia: aunque asumió que había aceptado las disculpas, sostuvo que perdonó a su “amiga, pero no”.

Tras el revuelo que esto implicó, se dio lugar a la casi decena de estrenos encabezados por la hija de “El Pájaro” Caniggia que anticipó: “Soy un ángel, soy un ser de luz, iluminado (...) Quizás en las peleas puedo ser media mala”.

La mediática fue seguida por el bailarín y stripper Juan Carlos López, la influencer brasileña-uruguaya Steaffany Pereira, el creador de contenido Leandro Nigro, la esposa del futbolista “Turco García, Mariela Prieto -que se definió como “botinera”-, la uruguaya Tati,Luna, la bailarina Nenu López, el emprendedor Matías Hanssen y Sebastián Cola que se identificó como “el jugador más peligroso”.

Tras el caos de “los nuevos”, la periodista paraguaya cuyo ingreso fue frustrado, hizo su descargo en redes sociales: “¿Desde cuándo una participante decide el Golden Ticket de otra, señor Gran Hermano? Lecciones de moral a mí no, vos no sos mi papá para decirme si me porté bien. Así no, conmigo no”.

“Me siento asqueada. Innecesario humillarme así y exponer a Mavinga con algo que pasó hace un montón y era un tema terminado. Se acabó la margarita estúpida”, continuó por escrito antes de referirse al repechaje como “un robo a mano armada”.



Por su parte, Andrea del Boca también retornó al juego con gran dramatismo y un abanico que le cubría el rostro, gracias al Golden Ticket otorgado por Gran Hermano, mismo mecanismo que dio lugar a la vuelta de Brian Sarmiento.Por su parte, el boleto dorado también sería para Carmiña Masi, luego de haber sido expulsada por una actitud racista contra Jenny Mavinga. Sin embargo, la producción dejó en manos de la propia Mavinga la decisión de que la paraguaya vuelva a la competencia: aunque asumió que había aceptado las disculpas, sostuvo que perdonó a su “amiga, pero no”.

Tras el revuelo que esto implicó, se dio lugar a la casi decena de estrenos encabezados por la hija de “El Pájaro” Caniggia que anticipó: “Soy un ángel, soy un ser de luz, iluminado (...) Quizás en las peleas puedo ser media mala”.

La mediática fue seguida por el bailarín y stripper Juan Carlos López, la influencer brasileña-uruguaya Steaffany Pereira, el creador de contenido Leandro Nigro, la esposa del futbolista “Turco García, Mariela Prieto -que se definió como “botinera”-, la uruguaya Tati,Luna, la bailarina Nenu López, el emprendedor Matías Hanssen y Sebastián Cola que se identificó como “el jugador más peligroso”.

Tras el caos de “los nuevos”, la periodista paraguaya cuyo ingreso fue frustrado, hizo su descargo en redes sociales: “¿Desde cuándo una participante decide el Golden Ticket de otra, señor Gran Hermano? Lecciones de moral a mí no, vos no sos mi papá para decirme si me porté bien. Así no, conmigo no”.

“Me siento asqueada. Innecesario humillarme así y exponer a Mavinga con algo que pasó hace un montón y era un tema terminado. Se acabó la margarita estúpida”, continuó por escrito antes de referirse al repechaje como “un robo a mano armada”.



Por su parte, el boleto dorado también sería para Carmiña Masi, luego de haber sido expulsada por una actitud racista contra Jenny Mavinga. Sin embargo, la producción dejó en manos de la propia Mavinga la decisión de que la paraguaya vuelva a la competencia: aunque asumió que había aceptado las disculpas, sostuvo que perdonó a su “amiga, pero no”.Tras el revuelo que esto implicó, se dio lugar a la casi decena de estrenos encabezados por la hija de “El Pájaro” Caniggia que anticipó: “Soy un ángel, soy un ser de luz, iluminado (...) Quizás en las peleas puedo ser media mala”.

La mediática fue seguida por el bailarín y stripper Juan Carlos López, la influencer brasileña-uruguaya Steaffany Pereira, el creador de contenido Leandro Nigro, la esposa del futbolista “Turco García, Mariela Prieto -que se definió como “botinera”-, la uruguaya Tati,Luna, la bailarina Nenu López, el emprendedor Matías Hanssen y Sebastián Cola que se identificó como “el jugador más peligroso”.

Tras el caos de “los nuevos”, la periodista paraguaya cuyo ingreso fue frustrado, hizo su descargo en redes sociales: “¿Desde cuándo una participante decide el Golden Ticket de otra, señor Gran Hermano? Lecciones de moral a mí no, vos no sos mi papá para decirme si me porté bien. Así no, conmigo no”.

“Me siento asqueada. Innecesario humillarme así y exponer a Mavinga con algo que pasó hace un montón y era un tema terminado. Se acabó la margarita estúpida”, continuó por escrito antes de referirse al repechaje como “un robo a mano armada”.



Tras el revuelo que esto implicó, se dio lugar a la casi decena de estrenos encabezados por la hija de “El Pájaro” Caniggia que anticipó: “Soy un ángel, soy un ser de luz, iluminado (...) Quizás en las peleas puedo ser media mala”.La mediática fue seguida por el bailarín y stripper Juan Carlos López, la influencer brasileña-uruguaya Steaffany Pereira, el creador de contenido Leandro Nigro, la esposa del futbolista “Turco García, Mariela Prieto -que se definió como “botinera”-, la uruguaya Tati,Luna, la bailarina Nenu López, el emprendedor Matías Hanssen y Sebastián Cola que se identificó como “el jugador más peligroso”.

Tras el caos de “los nuevos”, la periodista paraguaya cuyo ingreso fue frustrado, hizo su descargo en redes sociales: “¿Desde cuándo una participante decide el Golden Ticket de otra, señor Gran Hermano? Lecciones de moral a mí no, vos no sos mi papá para decirme si me porté bien. Así no, conmigo no”.

“Me siento asqueada. Innecesario humillarme así y exponer a Mavinga con algo que pasó hace un montón y era un tema terminado. Se acabó la margarita estúpida”, continuó por escrito antes de referirse al repechaje como “un robo a mano armada”.



La mediática fue seguida por el bailarín y stripper Juan Carlos López, la influencer brasileña-uruguaya Steaffany Pereira, el creador de contenido Leandro Nigro, la esposa del futbolista “Turco García, Mariela Prieto -que se definió como “botinera”-, la uruguaya Tati,Luna, la bailarina Nenu López, el emprendedor Matías Hanssen y Sebastián Cola que se identificó como “el jugador más peligroso”.Tras el caos de “los nuevos”, la periodista paraguaya cuyo ingreso fue frustrado, hizo su descargo en redes sociales: “¿Desde cuándo una participante decide el Golden Ticket de otra, señor Gran Hermano? Lecciones de moral a mí no, vos no sos mi papá para decirme si me porté bien. Así no, conmigo no”.

“Me siento asqueada. Innecesario humillarme así y exponer a Mavinga con algo que pasó hace un montón y era un tema terminado. Se acabó la margarita estúpida”, continuó por escrito antes de referirse al repechaje como “un robo a mano armada”.



Tras el caos de “los nuevos”, la periodista paraguaya cuyo ingreso fue frustrado, hizo su descargo en redes sociales: “¿Desde cuándo una participante decide el Golden Ticket de otra, señor Gran Hermano? Lecciones de moral a mí no, vos no sos mi papá para decirme si me porté bien. Así no, conmigo no”.“Me siento asqueada. Innecesario humillarme así y exponer a Mavinga con algo que pasó hace un montón y era un tema terminado. Se acabó la margarita estúpida”, continuó por escrito antes de referirse al repechaje como “un robo a mano armada”.



“Me siento asqueada. Innecesario humillarme así y exponer a Mavinga con algo que pasó hace un montón y era un tema terminado. Se acabó la margarita estúpida”, continuó por escrito antes de referirse al repechaje como “un robo a mano armada”.

