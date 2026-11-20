A casi un mes de la muerte de Sir Patrick Stewart a los 86 años en su residencia de Los Ángeles, salieron a la luz los documentos oficiales emitidos por las autoridades estadounidenses. El certificado de defunción precisó el cuadro de salud que derivó en su deceso y reveló detalles sobre el procedimiento funerario ecológico elegido por sus allegados.

El informe elaborado por el Departamento del Médico Forense del condado de Los Ángeles confirmó que la figura británica murió a consecuencia de un paro cardiopulmonar y un trastorno neurocognitivo con cuerpos de Lewy. Esta última afección constituye una forma progresiva de demencia degenerativa —ubicada como la segunda más frecuente por detrás del Alzheimer— que impacta de manera directa en las facultades motoras, la memoria y la capacidad de pensamiento del paciente.

El reconocido intérprete del Profesor X en la saga X-Men perdió la vida el pasado 28 de octubre, luego de haberse apartado de las cámaras para atravesar las complicaciones derivadas de su salud mental.

Hidrólisis alcalina: la singular despedida del célebre artista

El expediente médico oficial desveló además una particularidad en el tratamiento dispensado a sus restos corporales, los cuales fueron sometidos el 3 de noviembre a un método denominado hidrólisis alcalina. Conocido popularmente bajo las denominaciones de "cremación con agua" o "cremación verde", el procedimiento emplea una combinación de agua y agentes químicos que resulta significativamente más respetuosa con el medio ambiente en comparación con la incineración tradicional efectuada en hornos eléctricos o a gas.

El fallecimiento de la estrella de Hollywood había sido comunicado originalmente por su círculo familiar mediante la red social Instagram. En aquella publicación, su entorno cercano detalló que Stewart atravesó sus momentos finales en su hogar angelino, bajo la asistencia incondicional de su tercera esposa, Sunny Ozell —con quien se unió en matrimonio en 2013—, junto a sus afectos más íntimos. Sus seres queridos resaltaron que el artista estuvo contenido por oraciones, risas, lágrimas y música interpretada en vivo durante sus últimos instantes de vida.

Un recorrido de seis décadas entre el teatro clásico y los éxitos de Hollywood

Nacido el 13 de julio de 1940 en Mirfield, un poblado del condado de Yorkshire en la campiña inglesa, Patrick Stewart creció en el seno de un hogar conformado por una trabajadora de la industria textil y un militar que combatió como paracaidista en la Segunda Guerra Mundial. A la temprana edad de 15 años abandonó la formación escolar para abocarse de lleno a la actuación en compañías locales.

Hacia los 20 años encarnó una versión de Cyrano de Bergerac en el Teatro Real de Bristol, actuación que le abrió el camino para incorporarse a la prestigiosa Royal Shakespeare Company. Con una prolífica carrera extendida a lo largo de seis décadas, el actor cosechó aplausos en las marquesinas del West End londinense, en los escenarios de Broadway y en la industria cinematográfica y televisiva internacional. Su trayectoria quedó inmortalizada al dar vida al capitán Jean-Luc Picard en la franquicia Star Trek —rol que inició en la serie de televisión Star Trek: The Next Generation entre 1987 y 1994, e interpretó nuevamente en Star Trek: Picard en 2023— y al mutante Charles Xavier en las producciones de X-Men, personaje que retomó para la película Avengers: Doomsday.

En el plano personal, tras su primer matrimonio con Sheila Falconer —madre de sus dos hijos, Daniel y Sophie—, Stewart estuvo casado con la productora Wendy Neuss antes de consolidar su pareja definitiva con Sunny Ozell.