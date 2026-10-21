De Susana Giménez a Moria Casán, los famosos despidieron a Grimau

Tras el fallecimiento del actor, desde Moria Casán hasta Arturo Puig, se expresaron y despidieron al querido intérprete.

“Estoy shockeada. Era un encanto de persona, de amigo. Y era un señor trabajando”, dijo Lucía Galán, muy conmovida. “Él era muy serio, pero hacía chistes muy ingeniosos, muy inteligentes, muy ácido, pero siempre muy atento a todo, muy respetuoso”, agregó en una entrevista televisiva.

Arturo Puig eligió las redes sociales para despedir a su amigo. Posteó una imagen de ambos y escribió: “Lo lamento profundamente. Hasta siempre querido Antonio”. Por su parte, Ana María Picchio se limitó a publicar una fotografía de ambos en sus actuaciones de la telenovela “Renato”, junto a un corazón partido.

Moria Casán reflexionó en su programa: “Una persona encantadora, un artista increíble. Se lo va a extrañar mucho, son actores de raza”.

Susana Giménez también se sumó a los sentidos mensajes: “Te vamos a extrañar querido amigo. Descansa en paz”, le dedicó la diva, con quien Grimau trabajó en “La Mary” y en la obra “Piel de Judas”.

Osvaldo Santoro se mostró emocionado en declaraciones televisivas: “Era una persona entrañable. Lo conozco hace mucho tiempo. Era previsible este desenlace. Estaba internado. Siempre tuvo un amor tremendo por nuestra profesión. Él siempre estaba de buen humor, feliz. Esto es un dolor profundo”.

El Club Atlético Huracán se expresó a través de sus redes sociales: “Lamentamos profundamente el fallecimiento de Antonio Grimau, reconocido actor y querido hincha quemero. Acompañamos a su familia, amigos y seres queridos en este doloroso momento y les hacemos llegar nuestras más sentidas condolencias. Siempre en el corazón de la familia quemera”.

Por su parte, Leonardo Cifelli, secretario de Cultura, también se expresó en redes: “Una triste noticia enterarnos de su partida. Tuve la suerte de trabajar en ‘Hello Dolly’ y guardar el recuerdo de un tipo entrañable, de enorme calidad humana y con un talento extraordinario”.