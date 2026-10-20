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Murió el actor Antonio Grimau, a los 82 años

Fue figura del cine, el teatro y la TV de Argentina. La noticia de su fallecimiento la confirmó la Asociación Argentina de Actores este martes

Antonio Grimau. El actor murió en las últimas horas, a los 82 años

Por Redacción

El actor Antonio Grimau murió a los 82 años, según informó este martes la Asociación Argentina de Actores. Brilló en la TV y el cine, y fue uno de los galanes de telenovelas más famosos de Argentina. 

La Asociación Argentina de Actores confirmó la triste noticia con un sentido mensaje: "Con pesar, despedimos al actor Antonio Grimau. A través de su trabajo en los escenarios y las pantallas, construyó una sólida trayectoria que forma parte de la historia del espectáculo argentino. Abrazamos con afecto a sus familiares, amistades y colegas en este momento de tristeza".

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