Murió el actor Antonio Grimau, a los 82 años

El actor Antonio Grimau murió a los 82 años, según informó este martes la Asociación Argentina de Actores. Brilló en la TV y el cine, y fue uno de los galanes de telenovelas más famosos de Argentina.

La Asociación Argentina de Actores confirmó la triste noticia con un sentido mensaje: "Con pesar, despedimos al actor Antonio Grimau. A través de su trabajo en los escenarios y las pantallas, construyó una sólida trayectoria que forma parte de la historia del espectáculo argentino. Abrazamos con afecto a sus familiares, amistades y colegas en este momento de tristeza".

NOTICIA EN DESARROLLO