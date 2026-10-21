Desgarradora carta de Julieta, la hija de Fernando Confessore: “No estoy preparada para decirte adiós”

La hija del histórico meteorólogo publicó una emotiva despedida en la que recordó las costumbres de su papá, los momentos compartidos en familia y el cariño que recibió tras su muerte. “Te amamos y te vamos a amar por siempre”, escribió.

“Hola, pa”. Con esas palabras, Julieta, la hija de Fernando Confessore, comenzó una carta cargada de dolor y recuerdos para despedir a su papá. A través de un mensaje publicado en redes sociales, compartió la intimidad de una familia que todavía intenta asimilar su ausencia y agradeció las muestras de cariño que recibieron tras su muerte.

“Todavía sigo esperando que vuelvas, desde ese maldito viernes a la madrugada”, escribió al comienzo del texto. En esas líneas, evocó las pequeñas escenas cotidianas que ahora extraña: verlo preparar el pronóstico, tomar mate en el jardín, estudiar italiano o leer. También recordó los mensajes en los que preguntaba cómo estaban y proponía reunirse los fines de semana para compartir unas pastas, un asado o una hamburguesa.

“Nos quedaron tantas cosas por vivir juntos… Me entristece pensar cuánto esperabas la jubilación para disfrutar de las cosas que te gustaban”, expresó Julieta, al poner en palabras los proyectos que quedaron pendientes.

En la carta, también describió cómo la personalidad de Confessore sigue presente en la memoria de sus seres queridos. Sus ocurrencias, su espontaneidad y sus chistes aparecen una y otra vez en las conversaciones familiares, incluso cuando los recuerdos provocan lágrimas.

“Los recuerdos que nos hacen llorar terminan convirtiéndose en risas, porque alguna anécdota graciosa tuya siempre aparece”, contó.

Las costumbres que quedaron en la memoria familiar

Julieta también recordó las pequeñas manías de su papá, esas que formaban parte de la vida cotidiana y que hoy adquieren otro significado. Su obsesión con los horarios, el lugar exacto donde estacionaba, la preocupación por no dejar que el tanque de nafta bajara de un cuarto y su resistencia a cambiar los planes.

“Eras así, pa, y eso también era parte de lo que más amábamos de vos”, escribió.

Otro de los pasajes de la carta estuvo dedicado a las miles de personas que enviaron mensajes para despedir al meteorólogo. La familia, según explicó, intenta leerlos todos, aunque todavía le cuesta responder a cada uno.

Durante tres décadas, Confessore entró a miles de hogares a través de sus pronósticos del tiempo. Para su hija, ese trabajo fue mucho más que informar cómo estaría el clima: también le permitió construir un vínculo afectivo con el público.

“Como dijiste en aquel video de jovencito que se hizo viral, sí hiciste algo por la humanidad: brindaste un servicio y llegaste a los corazones de la gente con tu calidez y simpatía”, escribió.

“No estoy preparada para decirte adiós”

Hacia el final de la carta, Julieta reconoció que todavía busca explicaciones para una pérdida que le cuesta comprender.

“Papi, sigo buscando explicaciones, pero no las hay. Elijo creer que ya cumpliste tu misión en este plano”, expresó.

Y agregó: “No estoy preparada para decirte adiós ni para entender que ya no estás. Espero que, con el tiempo, duela un poquito menos”.

La despedida terminó con una promesa de amor y de cuidado para quienes quedaron. “Te amamos y te vamos a amar por siempre. Acá nos cuidaremos entre nosotras, como siempre lo hiciste vos, con más fuerza que nunca”, escribió.

En las últimas líneas, Julieta incluyó a su abuelo, a Toto y a las mujeres que compartieron la vida con Fernando: sus tres chicas, su tía, su abuela y su mamá, el amor que lo acompañó desde los 17 años.

Una carta íntima, atravesada por la tristeza, pero también por el agradecimiento y el recuerdo de un hombre que, durante años, formó parte de la rutina de miles de personas y que dejó una huella profunda en su familia.