De qué murió Fernando Confessore, el histórico meteorólogo de TN que falleció a los 58 años

Fernando Confessore, el reconocido meteorólogo de TN y El Trece, murió durante la madrugada de este viernes 16 de octubre, a los 58 años, luego de sufrir una descompensación en su casa del barrio porteño de Versalles. Según las primeras informaciones, el episodio ocurrió en la cocina de la vivienda y motivó un llamado de urgencia al 911 por parte de su esposa. Pese a las maniobras de reanimación realizadas por efectivos policiales y profesionales del SAME, no lograron salvarle la vida.

La noticia fue confirmada por su familia y comunicada al aire de TN por el periodista Mario Massaccesi, quien lo recordó con emoción tras más de tres décadas de trayectoria compartida en la señal. La muerte de Confessore generó conmoción entre sus compañeros y entre los televidentes que durante años siguieron sus pronósticos del tiempo.

De qué murió Fernando Confessore

De acuerdo con los primeros reportes periodísticos, el meteorólogo habría sufrido un episodio cardíaco durante la madrugada. Según la información difundida por la Agencia Noticias Argentinas, Confessore se desvaneció en la cocina de su vivienda y su esposa, Paula Gabriela Franco, llamó al 911 para solicitar asistencia.

Al llegar al domicilio, el personal policial inició maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). Posteriormente, los profesionales del SAME continuaron con los intentos de reanimación, pero no obtuvieron resultados. La muerte fue constatada alrededor de las 3 de la madrugada.

Hasta el momento, no se difundieron públicamente mayores precisiones clínicas que permitan establecer con certeza la causa médica del fallecimiento. Por eso, la información sobre el episodio cardíaco corresponde a los primeros reportes y no a un diagnóstico oficial conocido.

La trayectoria de Fernando Confessore en TN y El Trece

Confessore fue una de las figuras más reconocidas de la información meteorológica en la televisión argentina. Durante más de 30 años integró los equipos de TN y El Trece, donde acercó pronósticos, alertas y explicaciones sobre fenómenos climáticos a millones de espectadores.

Su carrera profesional comenzó antes de su llegada a la pantalla. Entre 1992 y 1994 trabajó en el Servicio Meteorológico Nacional, donde participó en tareas vinculadas con la recepción y la interpretación de imágenes satelitales.

En diciembre de 1995 se incorporó a Artear y comenzó su recorrido en TN. Con el paso de los años, también formó parte de TN Campo, con información meteorológica orientada a la actividad agropecuaria, y tuvo participaciones en la programación de El Trece.

Además de su trabajo frente a las cámaras, desarrolló una faceta vinculada con la divulgación científica. Se desempeñó como columnista radial y, en 2006, publicó junto a Mauricio Saldívar el libro Meteorología para todos, una obra destinada a acercar los conocimientos sobre el clima a un público más amplio.

Su muerte deja el recuerdo de una figura que convirtió la información meteorológica en una presencia cotidiana de la televisión argentina durante más de tres décadas.