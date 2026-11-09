El comunicado de la defensa de Mauro: “Jamás le pegó a su hija”

Tras el episodio y las repercusiones por el caso de Mauro Icardi, su defensa lanzó un comunicado para aclarar algunos detalles del proceso judicial en su contra.

“Ante los hechos de público conocimiento y los rumores de todo tipo que circulan en torno a esta causa, los abogados de Mauro Icardi consideramos necesario aclarar lo siguiente”, expresaron.

Además, sobre el supuesto episodio de violencia contra Francesca, aclararon: “Sobre los hechos: Mauro Icardi jamás le pegó a su hija. El informe del servicio de emergencias que la asistió es categórico: no se constataron lesiones. La referencia posterior a la rodilla corresponde a una lesión preexistente, de público y notorio conocimiento”.

“La secuencia de los hechos y los elementos de la causa permitirán apreciar con claridad el contexto en que se produjo este episodio, cuyo estilo y modalidad no resultan novedosos. Lamentamos, una vez más, que las niñas queden expuestas como instrumento de una disputa entre adultos”, agregaron.

Sobre la situación procesal del futbolista, aclararon: “Sobre la supuesta detención: es falsa. El Juzgado de Garantías interviniente concedió a Mauro Icardi la eximición de prisión. No existe orden de detención en su contra”.

“Sobre el allanamiento: es cierto que hubo un allanamiento en el domicilio de Mauro Icardi, y lo consideramos innecesario. Para obtener la computadora y el teléfono celular que se secuestraron bastaba con ordenar que fueran presentados, bajo apercibimiento de proceder a su secuestro, tal como lo prevé el artículo 227 del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires. Entendemos, por eso, que la medida buscó ser más efectista que eficaz”, cuestionaron sobre el procedimiento que se realizó el fin de semana en la casa del delantero.

Por último, reforzaron: “Somos los primeros interesados en que esos dispositivos sean peritados, porque de ellos surgirá que los hechos no ocurrieron como han trascendido públicamente (...) Confiamos en que la investigación permitirá esclarecer la verdad”, cerraron.