El nuevo desafío de John Malkovich: una historia de la CIA, secretos políticos y cuentas pendientes

John Malkovich sigue eligiendo el movimiento antes que la comodidad de una carrera instalada en Hollywood. Actor, director teatral y artista inquieto, construyó un recorrido que lo llevó por escenarios de decenas de países y proyectos de géneros muy distintos. Ahora, su regreso a la pantalla grande con “Wild Horse Nine” (“Caballo Salvaje Nueve”), la nueva película del cineasta Martin McDonagh, lo encuentra en un papel que combina intriga política, ironía y una profunda mirada sobre el paso del tiempo.

El filme, que será uno de los estrenos destacados de la semana en las salas locales, propone una historia alrededor de Chris, un experimentado agente de la CIA que vive en Isla de Pascua. Después de dedicar buena parte de su existencia a operaciones clandestinas, asesinatos y maniobras para desestabilizar gobiernos, el personaje comienza a atravesar una etapa diferente: está cansado de guardar secretos y siente cada vez más necesidad de hablar.

De esta manera, el personaje de Malkovich parece cargar con una vida entera de decisiones y episodios que todavía pesan sobre él. En ese contexto, McDonagh vuelve a explorar algunos de los temas que atraviesan su filmografía: los personajes incómodos, las contradicciones humanas y las situaciones en las que el humor convive con la oscuridad.

UNA HISTORIA ATRAVESADA POR LOS SECRETOS DE LA CIA

El filme es una comedia negra dramática ambientada en el Chile de 1973, justo antes del golpe de Estado. La trama central sigue a Chris (Malkovich) y Lee (Sam Rockwell), dos veteranos agentes de la CIA que son enviados a la remota isla de Rapa Nui por órdenes de su jefe, interpretado por Steve Buscemi. A lo largo del viaje, ambos hombres deben lidiar con sus propios pasados oscuros y los profundos dilemas morales que surgen al operar bajo las crecientes tensiones políticas de la época.

La misión da un giro inesperado cuando Chris comienza un vínculo con un grupo de estudiantes rebeldes locales. Esta relación no solo desafía las órdenes de sus superiores, sino que amenaza con desviar por completo el curso de su misión. De este modo, la película entrelaza el cinismo político y la sátira con una exploración profunda sobre la amistad, la vejez y los límites de la lealtad.

Para Malkovich, el proyecto también tuvo un atractivo particular por su conexión con trabajos anteriores. El actor encontró puntos de contacto con experiencias teatrales vinculadas a la novela “Libra”, de Don DeLillo, y a la obra de Roberto Bolaño “La literatura nazi en América”. En todos esos casos aparece una preocupación por los grandes traumas colectivos y por la manera en que la historia condiciona la vida de las personas.

UNA CARRERA QUE NUNCA SE QUEDÓ QUIETA

Aunque el público lo reconoce por películas como “El imperio del Sol”, “En la línea de fuego” y “¿Quieres ser John Malkovich?”, la trayectoria del actor excede ampliamente el cine. Malkovich fue uno de los integrantes fundadores de la compañía teatral Steppenwolf, en Chicago, a fines de los años 70, y desde entonces mantuvo una relación constante con los escenarios.

A lo largo de su carrera trabajó en 47 países, según su propio recuento. Dirigió obras en distintos idiomas, interpretó personajes históricos y se animó a proyectos alejados de su zona de confort. Incluso desarrolló espectáculos que combinan literatura, actuación y música clásica, como “The Music Critic”, en el que comparte escenario con músicos que interpretan grandes composiciones mientras él lee antiguas críticas musicales.

Esa curiosidad también explica por qué suele pasar poco tiempo en las campañas promocionales de sus películas. Malkovich contó que rara vez asiste a estrenos y que muchas veces ya se encuentra en otro país cuando llega el momento de presentar un nuevo trabajo. Su agenda incluye viajes, funciones y direcciones teatrales, incluso en lugares donde no habla el idioma de la compañía.