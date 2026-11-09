El precio de elegir su propio camino

Si bien el actor pudo haber apostado por convertirse en una figura permanente de Hollywood, especialmente tras el reconocimiento que tuvo con “¿Quieres ser John Malkovich?”, prefirió construir una carrera a su manera, sin limitarse a los papeles que podían ofrecerle los grandes estudios.

Esa decisión tuvo consecuencias: en más de una oportunidad debió rechazar proyectos por compromisos teatrales y giras internacionales. De hecho, McDonagh había intentado sumarlo a trabajos anteriores, pero recién consiguió concretar la colaboración en “Wild Horse Nine” (“Caballo salvaje nueve”), que podrá verse este jueves en las salas locales.

Malkovich no parece arrepentirse de las oportunidades que dejó pasar. Para él, hacer lo que realmente le interesa implica aceptar ciertos costos, pero también le permitió sostener una curiosidad que, según el propio actor, hoy es incluso mayor que cuando comenzó a actuar.

Con esta cinta, el intérprete vuelve a demostrar que su atractivo no depende de repetir una fórmula ni de ser el centro de atención, sino de la búsqueda constante de nuevos desafíos y el descubrir escenarios que lo pongan a prueba.