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El profundo dolor de las tres hijas de Fernando Confessore en el último adiós a su papá

Por Redacción

La muerte repentina de Fernando Confessore dejó un profundo dolor en sus compañeros de Todo Noticias (TN) y también en su familia. Este sábado, se realizó el último adiós del meteorólogo que contó con la presencia de sus tres hijas, Julieta, Candela y Jimena.

Durante las horas que duró el velatorio, varias figuras del periodismo -varias pertenecientes al canal o mismo ex de la señal- se acercaron a darle el último adiós a Confe. Entre ellos estuvieron Marcelo Bonelli, Roxy Vázquez, Valeria Sampedro, Guillermo Lobo, Ignacio González Prieto, Diego Ruscitti, Fernando Vigo, Manu Jove, Leo Paradiso y Nacho Prieto.

Sin embargo, las miradas estuvieron puestas en las tres hijas del meteorólogo y en su esposa Paula donde su dolor fue tan evidente como entendible. El fallecimiento de Confessore se dio muy de golpe y nadie de su entorno imaginaba estar diciendo este adiós.

En medio del dolor por la muerte del meteorólogo, su hija Julieta utilizó su cuenta de Instagram para despedir a su padre y compartir parte de lo que significaba en su vida. La joven publicó una foto de su infancia junto a él, un recuerdo familiar que adquirió un valor especial tras su partida.

Junto a otra imagen, en la que compartió una publicación que anunciaba la noticia, la hija de Confessore escribió una frase que resumió sus sentimientos: “Te voy a amar y extrañar toda la eternidad”. Unas pocas palabras, cargadas de emoción, con las que dejó en evidencia el profundo vínculo que los unía.

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