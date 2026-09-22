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"En el barro" eligió nuevamente Punta Lara para grabar la tercera temporada: qué lugar usaron de "hotel"

Fotos: Punta Lara Info

Por Redacción

Ensenada vuelve a convertirse en escenario de una producción de Netflix: en esta oportunidad, una esquina muy conocida de Punta Lara fue elegida para el rodaje de una escena de la tercera temporada de “En el Barro”, la serie que regresará a la plataforma en 2027.

El lugar seleccionado fue la esquina donde funciona la histórica panadería La Negra Ulogia, que para la ficción adoptó una nueva apariencia y se transformó en un hotel.

De esta manera, Ensenada vuelve a formar parte del universo de la serie, que tiene como eje los conflictos, las alianzas y las disputas de poder dentro de la cárcel de mujeres La Quebrada. Ya había sido utilizada como locación durante las temporadas anteriores, con distintos puntos convertidos en escenarios para algunas de las escenas de la ficción.

Netflix confirmó oficialmente que “En el Barro” tendrá una tercera temporada y que llegará a la plataforma en 2027. La compañía también anunció el regreso de Ana Garibaldi, Lorena Vega, Valentina Zenere, María Becerra y Juana Molina, entre otros integrantes del elenco.

La nueva entrega continuará expandiendo la historia ambientada en La Quebrada, con nuevos conflictos y personajes dentro del universo carcelario que nació como spin-off de “El Marginal”.

El pasado 7 de abril Netflix ya había confirmado el inicio de la producción de la tercera temporada. Para esta nueva etapa se incorporaron Paula Hernández como directora y guionista, Pablo Fendrik como director y Marcos Osorio Vidal como guionista.

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