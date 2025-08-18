¿Sabías que la escena clave de En el barro, serie furor a nivel mundial, se filmó en Ensenada?

El agua, la tensión y un instante que ya quedó grabado en la memoria de la ficción argentina. La escena clave de En el barro -el spin-off de El Marginal que hoy marca tendencia a nivel mundial- tiene a Ensenada como escenario central. Allí, en el histórico Puente Levadizo de la Isla Santiago, se filmó la secuencia en la que un traslado de presas termina en tragedia, con las protagonistas cayendo al agua en medio de un operativo carcelario.

La imagen es pura adrenalina: los uniformes mojados, los gritos, el caos. Y al mismo tiempo, un guiño al entorno local, donde la ribera del Río Santiago se convirtió - en septiembre pasado- en el set natural para recrear la crudeza del sistema penitenciario. La producción de Underground, comandada por Sebastián Ortega, eligió ese rincón de Ensenada.

La serie, que nació como heredera del fenómeno de El Marginal, pone ahora el foco en el universo femenino, con Gladys (Ana Garibaldi) al frente de un elenco que reúne figuras de peso como Rita Cortese, Valentina Zenere y hasta el debut actoral de María Becerra. Cada escena respira tensión, pero el momento del traslado fallido ya es señalado como el clímax de la primera temporada.

Durante los días de rodaje, Ensenada se vistió de set cinematográfico. Trabajadores municipales ordenaron el tránsito, vecinos curiosos se acercaban con celulares en mano y más de uno se sorprendió al ver a las actrices lanzarse una y otra vez al agua para lograr la toma perfecta. El puente, que tantas veces sirvió como paso cotidiano, quedó inmortalizado ahora como un ícono televisivo. Las presas que cayeron al agua fueron denominadas en el penal como "las embarradas", y así también el título de la serie le da protagonismo a esa escena.

El éxito de En el barro confirma la vigencia de la narrativa que inauguró El Marginal: una mirada áspera, brutal y al mismo tiempo profundamente humana sobre el mundo carcelario. Pero también resignifica espacios de la Región. Si La Plata supo ser locación de películas y documentales, esta vez fue Ensenada la que se llevó los reflectores y entró, de la mano de la ficción, en la conversación global.