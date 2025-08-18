Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad |La grabaron en septiembre pasado

¿Sabías que la escena clave de En el barro, serie furor a nivel mundial, se filmó en Ensenada?

18 de Agosto de 2025 | 11:28

Escuchar esta nota

El agua, la tensión y un instante que ya quedó grabado en la memoria de la ficción argentina. La escena clave de En el barro -el spin-off de El Marginal que hoy marca tendencia a nivel mundial- tiene a Ensenada como escenario central. Allí, en el histórico Puente Levadizo de la Isla Santiago, se filmó la secuencia en la que un traslado de presas termina en tragedia, con las protagonistas cayendo al agua en medio de un operativo carcelario.

La imagen es pura adrenalina: los uniformes mojados, los gritos, el caos. Y al mismo tiempo, un guiño al entorno local, donde la ribera del Río Santiago se convirtió - en septiembre pasado- en el set natural para recrear la crudeza del sistema penitenciario. La producción de Underground, comandada por Sebastián Ortega, eligió ese rincón de Ensenada.

La serie, que nació como heredera del fenómeno de El Marginal, pone ahora el foco en el universo femenino, con Gladys (Ana Garibaldi) al frente de un elenco que reúne figuras de peso como Rita Cortese, Valentina Zenere y hasta el debut actoral de María Becerra. Cada escena respira tensión, pero el momento del traslado fallido ya es señalado como el clímax de la primera temporada.

Durante los días de rodaje, Ensenada se vistió de set cinematográfico. Trabajadores municipales ordenaron el tránsito, vecinos curiosos se acercaban con celulares en mano y más de uno se sorprendió al ver a las actrices lanzarse una y otra vez al agua para lograr la toma perfecta. El puente, que tantas veces sirvió como paso cotidiano, quedó inmortalizado ahora como un ícono televisivo. Las presas que cayeron al agua fueron denominadas en el penal como "las embarradas", y así también el título de la serie le da protagonismo a esa escena.

El éxito de En el barro confirma la vigencia de la narrativa que inauguró El Marginal: una mirada áspera, brutal y al mismo tiempo profundamente humana sobre el mundo carcelario. Pero también resignifica espacios de la Región. Si La Plata supo ser locación de películas y documentales, esta vez fue Ensenada la que se llevó los reflectores y entró, de la mano de la ficción, en la conversación global.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

“En el Barro”: un nuevo mundo carcelario detrás de “El Marginal”
Tags

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Uno por uno, todos los candidatos a senadores y diputados que van a competir en las elecciones de octubre

Desde Virginia Gallardo a Jorge Porcel Junior y Karen Reichardt, los candidatos famosos de cada partido

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Banfield

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia vs Lanús

El temido pronóstico del tiempo para La Plata: ciclogénesis con días de lluvias intensas

La Comuna reflota el proyecto de la Ferroautomotor en 1 y 44

Batalla cultural de los famosos por “Homo Argentum”

El delito no da tregua: a una jubilada le sacaron hasta la ropa
+ Leidas

El temido pronóstico del tiempo para La Plata: ciclogénesis con días de lluvias intensas

La Comuna reflota el proyecto de la Ferroautomotor en 1 y 44

Bajan las actualizaciones de alquileres en La Plata

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Banfield

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia vs Lanús

Gray, el intendente del PJ que competirá contra el kirchnerismo

A 89 años del fusilamiento de Federico García Lorca: una muerte rodeada de misterio

Uno por uno, todos los candidatos a senadores y diputados que van a competir en las elecciones de octubre
Últimas noticias de La Ciudad

Tensión en La Plata por un intento de toma: Traffic blanca, "prohibido pasar" y bronca vecinal

En el Club Alumni el intendente escuchó a los vecinos de Los Hornos y prometió soluciones a las problemáticas

Cuenta DNI activó un descuento en un supermercado de La Plata este lunes 18 de agosto

El temido pronóstico del tiempo para La Plata: ciclogénesis con días de lluvias intensas
Deportes
Las sorpresas en la lista de Scaloni para los partidos contra Venezuela y Ecuador
Jugó en Gimnasia, Troglio lo sacó de Honduras y ayer arruinó la tarde de Estudiantes: la historia de Rodrigo Auzmendi
El Santos de Neymar perdió 6-0 como local, echaron al DT y suena un argentino para reemplazarlo
VIDEO. Estudiantes lo dejó escapar y dio un paso en falso en el Florencio Sola
A contramano de su ADN, la virtud mutó en pecado
Espectáculos
¿Sabías que la escena clave de En el barro, serie furor a nivel mundial, se filmó en Ensenada?
Pampita y Martín Pepa ¡reconciliados! Las fotos que confirmarían la nueva apuesta por el amor
"Homo Argentum" se convirtió en el cuarto mejor estreno nacional: superó a Marvel y Jurassic Park 
Un escándalo: insultos y filosa discusión entre Ángel de Brito y Yanina Latorre
Moria Casán celebró sus 79 años: la diva le dio la bienvenida a un nuevo año de vida y lo hizo fiel a su estilo
Información General
Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii, las bacterias del fentanilo contaminado: qué provocan
A 89 años del fusilamiento de Federico García Lorca: una muerte rodeada de misterio
“Dogtores”: la terapia con perros gana terreno en el país
La variante Frankenstein del Covid avanza con un patrón repetido
Bartolomé Bavio celebró su 124° aniversario con música, tradición y comunidad
Policiales
El delito no da tregua: a una jubilada le sacaron hasta la ropa
Al borde de la tragedia en Altos de San Lorenzo: le pegaron un balazo y zafó de milagro
Peritarán las historias clínicas de las víctimas del fentanilo mortal
Conmoción en La Plata: un policía se resistió a un asalto y mató a un ladrón de 16 años
Irrumpieron en plena madrugada en busca de dinero y joyas

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla