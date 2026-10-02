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Espectáculos

En la pantalla grande

Por Redacción

La historia de los Galán llegará al cine. La propuesta para llevar a Piminela a la pantalla grande, cuenta Joaquín, surgió a fines del año pasado desde la productora de Fernando Blanco, ex socio de Adrián Suar en Polka, y Alejandro Cacetta. “Nos gustó mucho la idea”, cuenta Joaquín.

La dirección estará a cargo de Lorena Muñoz, responsable de las películas sobre Gilda y Rodrigo, y el guion lo escribe Mario Segade, autor de ficciones como “Resistiré” y “El puntero”. “Gente muy buena escribiendo y Lorena dirigiendo. Nos entusiasmaron para contar nuestra historia”, relata

El guion está en marcha y la preproducción se desarrollará seguramente durante 2027. “Ahí vendrá la búsqueda de quién va a ser cada uno de nosotros en la película”, adelanta.

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