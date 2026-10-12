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"Estaremos juntos siempre": el emotivo mensaje de Cris Morena tras la confesión de su nieto Valentín

Por Redacción

Este lunes, Cris Morena se refirió por primera vez sobre la confesión que se realizó su nieto Valentín Yankelevich sobre la violencia que ejerció su padre Darío Giordano tanto para él como para su hermano Franco.

“Estuvimos juntos, estamos juntos y estaremos juntos siempre. Los amo”, escribió en un posteo realizado en su cuenta de Instagram que contó también con una fotografía junto a sus tres nietos (e hijos de Romina Yan) y a su exesposo Gustavo Yankelevich.

Según el productor teatral, la creadora de tiras infantiles fue la primera persona que notó que sus dos nietos atravesaban una situación particular después de la muerte de Romina. “Cris fue la primera que notó esto. Me habló a mí y me advirtió que estaba pasando algo raro”, reveló.

“Yo le pedí a Cris y a Tomas (Yankelevich, su hijo) que me dejaran hacer las cosas a mí. Me hice cargo de esto porque ellos iban a vivir conmigo, si lo lograba”, argumentó más tarde.

En ese marco, Gustavo Yankelevich también relató la estrategia que implementó para llevarse a sus dos nietos de la casa de Darío Giordano. “Le dije a Darío que íbamos a ir al teatro, no recuerdo exacto, pero fue algo así. Los saqué del colegio, fuimos a la defensoría y me dieron la tenencia”, detalló.

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