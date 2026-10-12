“Me desmayó a golpes”: el duro relato de Gustavo Yankelevich sobre la violencia de Darío Giordano a sus nietos

Este lunes, Gustavo Yankelevich rompió el silencio en una entrevista televisiva en Intrusos y brindó detalles estremecedores sobre los maltratos físicos y psicológicos que sufrieron sus nietos, Valentín y Franco, por parte de su padre, Darío Giordano.

En primer lugar, el productor teatral explicó que la decisión de no hablar públicamente durante años respondió a una estrategia estricta para permitir que la Justicia avanzara sin interferencias. “Me va a costar hablar. Fueron muchos los que ayudaron a los chicos. No dijimos nada para que la Justicia pudiera moverse libremente”, expresó el productor.

Además, detalló cómo fueron los primeros tiempos de intervención legal: “Ellos no hablaban porque al principio me dieron la tenencia por tres meses; todos los días monitoreaban cómo estaban los chicos, pero no podíamos decir nada, aunque ellos quisieran contar su verdad, que era la verdad”. El productor señaló que, cuando finalmente consiguieron la tenencia definitiva, habían transcurrido tres años y medio.

En ese sentido, destacó la actitud de protección de su nieto mayor hacia su hermana: “A Valen no le importaba decir lo que pasaba, pero le importaba su hermana (Azul), por eso esperaron a que terminara el colegio”.

El punto de inflexión que encendió las alarmas definitivas ocurrió a raíz de un pedido cotidiano. Según relató Gustavo, cuando intentó que Franco fuera a pasar una semana a su casa, se topó con la tajante y violenta negativa de Darío Giordano: “Cuando me junté con Darío, y le dije que Franco me había pedido ir una semana para pasar conmigo, él me contestó: ‘De ninguna manera, yo soy el dueño. Hasta los 18 años van a hacer lo que yo quiera. No, de ninguna manera va a ir’. Ahí deduje que estaba pasando algo más grande de lo que yo pensaba”, recordó.

"Me desmayó a golpes"

Tras ese episodio, Yankelevich continuó buscando a su nieto semanalmente por el colegio —cuando el menor tenía 11 años—. Al notar una conducta llamativa de silencio absoluto durante tres almuerzos consecutivos, decidió encararlo: “Le dije: ‘Soy una persona grande, acá algo pasa. Me tenés que contar, no puede ser que de golpe no hables nada’. Entonces me respondió: ‘Abuelo, si yo te cuento lo que pasa, papá me va a matar. Cuando se enteró de que te pedí ir una semana a tu casa, me cagó a trompadas. Me desmayó a golpes’”.

En paralelo al testimonio de los menores, el productor reveló que una amiga de su nieto Valentín se comunicaba todas las noches con él para alertarle sobre la desesperante situación que vivían los hermanos.

Asimismo, Yankelevich relató un dramático detalle sobre las secuelas físicas que padecía Franco a causa de las agresiones por parte de su padre. “Una doctora nos dijo el día que se venían los chicos a casa que Franco no tenía un tic; lo de poner los ojos en blanco es porque le pegan en la cabeza”, sentenció.