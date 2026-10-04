Facundo Moyano habría sido visto con Candela Arizaga en Madrid pese a la perimetral de la Justicia

A dos meses del estallido del conflicto, Facundo Moyano quedó envuelto en un nuevo y grave problema judicial. El exdiputado fue captado junto a Candela Arizaga en Madrid, según un video que se viralizó este domingo, lo que representaría una nueva violación a la restricción de acercamiento que pesa en su contra.

En los últimos días, una imagen de la joven de 23 años en la capital española fue divulgada por Jonatan Viale, quien la publicó en redes sociales con un ácido comentario "Candela Arizaga en Madrid. ¿Se reunió con Facundo Moyano? ¿Otra violación a la perimetral? Efectivamente, se le cagan de risa a la justicia".

La fotografía, que fue compartida la noche del 3 de octubre, muestra a la influencer en la Gran Vía de Madrid, vistiendo una remera blanca y pantalones rosados. Este domingo, un nuevo video se viralizó donde Arizaga aparece con el mismo atuendo en un restaurante madrileño, sentada junto a Moyano.

Cabe recordar que Moyano tiene prohibido acercarse a menos de 300 metros de la mujer de 23 años o mantener cualquier tipo de contacto con ella mientras dure el proceso judicial. De todas formas, este encuentro en Madrid no habría sido el primero luego del incidente ocurrido a principios de agosto.

Hace unos días, la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 3 de la Ciudad imputó al hijo del reconocido sindicalista por desobediencia, luego de que surgieran pruebas que indicarían que estuvo en el mismo hotel en Argentina que la influencer. Los teléfonos móviles de ambos registraron coincidencias de señal en celdas ubicadas en las cercanías del Aira Apart Hotel Buenos Aires.