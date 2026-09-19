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Política y Economía

Imputaron a Facundo Moyano por desobediencia: investigan si se reunió con Candela Arizaga en un hotel

Por Redacción

El exdiputado nacional Facundo Moyano fue imputado en las últimas horas por el delito de desobediencia, al estimarse que habría violado la restricción de acercamiento que rige en su contra hacia Candela Arizaga, donde se lo investiga por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad.

El Ministerio Público Fiscal considera que cuenta con elementos suficientes para sostener que el señalado se habría encontrado con la modelo, incurriendo en un incumplimiento grave que podría comprometer su libertad. La denuncia sobre el supuesto encuentro señalaba como punto de reunión el Aira Apart Hotel Buenos Aires, ubicado en la avenida Belgrano al 538.

Los investigadores determinaron que Moyano efectivamente estuvo alojado en la habitación 603 de dicho establecimiento entre el 31 de agosto y el 11 de septiembre. En ese contexto, el pasado martes 15 de septiembre, personal del Ministerio Público Fiscal y de la Unidad de Apoyo Operativo se hicieron presentes en el hotel para secuestrar el DVR con las grabaciones de seguridad.

Sin embargo, tras el análisis realizado por el Gabinete Multimedia en la sede judicial de la calle Chacabuco, el peritaje no dejó registros de la presencia de Arizaga en las instalaciones durante los días en que el dirigente estuvo hospedado. Recientemente, un informe técnico preliminar también había señalado que no había sido posible reconstruir la escena a través de fuentes abiertas.

Ante este escenario, Miguel Molina, el exabogado de Moyano, se había presentado este jueves ante la Justicia para solicitar formalmente el levantamiento de las medidas restrictivas impuestas a su cliente, argumentando la falta de pruebas directas en las filmaciones. Asimismo, pidió que se garantice el derecho del imputado a ser oído ante cualquier resolución contraria.

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