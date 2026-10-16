La historia de amor de Fernando Confessore

Fernando Confessore murió este viernes y la noticia causó una enorme conmoción, sobre todo por lo repentino de su fallecimiento, a los 58 años. Siempre hablando sobre el tiempo, hace muy poco decidió dejar de lado los pronósticos para narrar su historia de vida personal.

Así, el reconocido meteorólogo de TN y El Trece sorprendió a sus seguidores en las redes con una publicación inesperada y emotiva. Entonces, recordó uno de los momentos más importantes de su carrera y aprovechó para dedicarle un profundo mensaje de amor a su esposa.

Allí, todo comenzó con una fotografía de junio de 1992, cuando recibió su diploma de técnico en Meteorología. Esa imagen mostró a un Confessore muy distinto al que el público ve cada mañana en televisión. Pero lo que más llamó la atención fue el texto que acompañó la publicación. "Detrás de ese logro hubo muchas horas de estudio, esfuerzo, dudas y sacrificio. Pero sobre todo, hubo una persona que estuvo siempre a mi lado", escribió.

El reconocido conductor no tardó en revelar que esa persona era Paula Franco, su compañera de vida desde hace cuatro décadas. Con palabras cargadas de emoción, destacó el papel fundamental que tuvo ella durante los años de estudio y en cada paso de su carrera profesional. "Ella fue mucho más que mi compañera de vida. Fue quien me alentó cuando las fuerzas faltaban, quien creyó en mí cuando incluso yo dudaba, quien me impulsó a seguir estudiando lo que me apasionaba", expresó.

Lejos de quedarse solo en el recuerdo, Confessore aseguró que ese diploma también le pertenece a su esposa, porque sin su apoyo el camino habría sido muy diferente. "Los años pasan, pero hay personas cuyo amor y acompañamiento dejan una huella para toda la vida en el corazón", concluyó el meteorólogo, desatando una ola de comentarios y mensajes de cariño por parte de colegas y seguidores.

Finalmente, aquella publicación también volvió a poner el foco en una divertida anécdota que el periodista había contado días atrás al aire de TN. Consultado por Roxy Vázquez sobre el secreto para sostener un matrimonio de tantos años, respondió entre risas: "Llegar tarde a casa e irme temprano". Aunque se trató de una broma, su reciente mensaje dejó en claro que el verdadero secreto de la pareja fue el amor, el compañerismo y el apoyo incondicional que se brindaron durante toda una vida.

Hoy la TV y el mundo del espectáculo despide con emotivas palabras a "Confe", tal como lo llamaban sus compañeros. Sin dudas una pérdida que golpea duro ya que se trataba de un personaje muy querido en el ambiente que abrió su corazón y contó su historia de amor.