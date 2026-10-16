Murió Fernando Confessore, el reconocido meteorólogo de TN, a los 58 años

Fernando Confessore, el reconocido meteorólogo de Todo Noticias (TN), murió esta madrugada a los 58 años. La noticia, que causó gran conmoción en el ambiente de la TV, fue dada a conocer esta mañana y las primeras informaciones aseguran que el fallecimiento ocurrió dentro de su casa por una descompensación repentina.

En el reporte policial al que accedió este diario se dejó constancia que Paula Gabriela, su esposa, contó que su marido estaba en la cocina de su vivienda cuando se desvaneció, por lo que llamó al 911. Los primeros en llegar fueron los policías quienes le realizaron maniobras de RCP. Aunque pese a los esfuerzos no pudieron salvarle la vida.

Se supo luego que el SAME llegó al domicilio durante la madrugada de este viernes 16 y, tras volver a realizar maniobras sin éxito, constataron su muerte a las 3 de la mañana.

Cabe destacar que Confessore era una figura reconocida por su actividad vinculada a la meteorología y el periodismo, disciplinas en las que desarrolló su trayectoria profesional. Formó parte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), donde estuvo de 1992 a 1994. A Artear se sumó en el año 1995, más precisamente formando parte de TN Campo.

Esta mañana, Mario Massaccessi dio la conocer la triste información en el noticiero de TN. “Murió el que veías desde hace 30 años al aire de Todo Noticias. Se fue ‘el del tiempo’, que entró al canal en diciembre de 1995. Más allá de lo que ustedes veían en la pantalla dándonos el pronóstico o las alertas, era un hombre que nos enseñó el amor, de toda una vida, con su mujer. Él no quería hablar de su vida privada porque era de perfil bajo, pero la amaba, como a sus hijas”, sostuvo el conductor en su emotiva despedida. Luego agregó: “Lo vamos a extrañar mucho a Confessore, siempre estaba trabajando. La noticia nos dejó en shock. Pasó esta madrugada. No tenemos muchos detalles. Nos vamos a reacomodar como podamos. Vamos a honrarlo haciendo nuestro trabajo lo mejor posible. Estamos mal, sí. Impactados. Durante años estuvo con nosotros, pero sobre todo en tu casa”.