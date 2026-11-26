Sin dudas, Facundo Arana vuelve a estar en el foco de la polémica luego de una fuerte información que salió a la luz en la tele.

El encargado de comentar el escándalo familiar entre el actor y la modelo fue el panelista Pepe Ochoa.

"Contamos acá que se había separado, viene de unos meses muy raros con su familia. En un momento trascendió que no se hablaba con la hija y hablé con una persona que me dijo que Facundo y su familia no tienen contacto", comenzó diciendo el panelista.

Así, esta polémica surge luego de los rumores de reconciliación que se habían dado a conocer meses atrás: "Facundo por un lado, quería recomponer las cosas con María Susini, pero a la vez la familia se enteró de que Facundo estaba saliendo con alguien; no gustó eso en el entorno".

En este sentido, Pepe Ochoa confirmó que el actor le insistía a la modelo de volver a darse una oportunidad para el amor, pero que a la vez "estaba saliendo con una persona".

Pero, lo que terminó de molestar a María fue que la pareja de Arana "empezó a subir fotos con el perro de Facundo y fotos con el casco".

El mencionado panelista comentó que "hace un tiempo vienen arrastrando una situación con una de las hijas de Facundo un poco complicada, lo que llevó a que María decida que Facundo ni siquiera tenga acceso al country de Pilar donde viven".

"Me dicen que no tienen contacto y que María no lo quiere ver", sentenció Ochoa.

Vale aclarar que, por el momento, ni Facundo Arana ni María Susini se han expresado al respecto para desmentir o aclarar esta tensa situación que estalló en las últimas semanas.