Esta semana se cumplieron 35 años de la muerte de Freddie Mercury, y el fin de semana trae su música de vuelta a la calle Corrientes. God Save The Queen, la banda argentina liderada por Pablo Padín, regresa el sábado al Teatro Gran Rex en plena gira internacional.

La vuelta llega con un hito fresco: por primera vez, el grupo agotó las entradas en Dubái, otra escala de un recorrido de más de dos décadas que lo llevó a escenarios y festivales de distintos continentes y lo convirtió en uno de los tributos a Queen con mayor proyección en el mundo.

El repertorio no se guarda nada: “Bohemian Rhapsody”, “Somebody to Love”, “We Will Rock You”, “We Are the Champions”, “Radio Ga Ga” y “Don’t Stop Me Now”, entre otros clásicos que siguen pasando de generación en generación, en un show que apuesta a la potencia musical y al despliegue visual.

La cita es el sábado a las 20, en el Gran Rex (Corrientes 857).