Música

Primavera Sound

Gorillaz y The Strokes encabezan dos jornadas de festival en Núñez. El festival nacido en Barcelona vuelve a la ciudad para su tercera edición argentina, con tres escenarios y un cartel partido en dos días de personalidades bien distintas. con Gorillaz, Strokes y Lilly Allen, entre otros.

Sábado y domingo; apertura de puertas, a las 14. Club Ciudad de Buenos Aires, Av. del Libertador 7501.

FEJA – Festival de Jazz Argentino

Cuatro días de jazz hecho acá, con más de 70 músicos, 27 conciertos y 16 sedes. Organizado por la Asociación Civil Músicos de Jazz (AMUJ), el FEJA llega a su cuarta edición con más del doble de shows que el año pasado y una idea que su director, Matías Jarsun, resume así: “darles lugar a los artistas más consagrados, pero también a las nuevas generaciones”. El festival gira alrededor del Día del Jazz Argentino, que se celebra el 28 de noviembre en recuerdo del nacimiento de Gato Barbieri, y combina conciertos gratuitos, shows pagos y clínicas abiertas.

Viernes, sábado y domingo (arrancó el jueves 26), en distintos horarios. Varias sedes.

Die Walküre

El Colón estrena su nueva Valquiria, con puesta de Davide Livermore y Alejo Pérez al frente de la orquesta. La primera jornada de El anillo del nibelungo vuelve al escenario del Colón en una producción propia, hecha en colaboración con la Ópera de Montecarlo, de cuyo concepto original salen los videos, la escenografía y la iluminación. Wagner cuenta aquí el reencuentro de los mellizos Siegmund y Sieglinde, la furia de Wotan y la desobediencia de Brünnhilde, la valquiria que paga caro haber elegido la compasión antes que la orden del padre de los dioses. En el medio, claro, suena la Cabalgata de las valquirias, que abre el tercer acto.

Domingo a las 17 (estreno). Teatro Colón, Sala principal, Cerrito 628.

Teatro

Chanta

Último fin de semana del multipremiado unipersonal de Rada Aristarán. Julio Ballesteros acaba de morir y, desde el cajón, repasa las distintas etapas de su vida. Es un chanta de manual, de esos que siempre tienen la respuesta lista y la culpa en otro lado, y en su recorrido asoman la ambición, el oportunismo y las pequeñas miserias de una argentinidad tan difícil de explicar como fácil de reconocer. El domingo baja el telón.

Viernes a las 20.30; sábado a las 20 y a las 22; domingo a las 20 (última función). Teatro Astral, Corrientes 1639.

Con la nuestra

Jorgelina Aruzzi y Peto Menahem desnudan las miserias de un country en clave de comedia de enredos. Tres vecinas de un country y el profesor de tenis del barrio se meten en la casa de Martín, el financista encantador e inescrupuloso que les prometió hacerlos millonarios, convencidos de que está de viaje. Quieren recuperar la plata de una inversión que huele a estafa. El problema es que Martín está adentro, y lo que empieza como un operativo rescate termina en una catarata de mentiras, cuentas pendientes y alianzas impensadas, a la que se suma un guardia de seguridad con sus propios asuntos por resolver.

Viernes a las 20, sábado a las 19.15 y a las 21.45 y domingo a las 20.15. Paseo La Plaza, Sala Pablo Neruda, Corrientes 1660.

Desde el jardín

Francella se despide de Chance Gardiner: el domingo es la última función. Chance Gardiner pasó toda su vida puertas adentro, cuidando el jardín de la mansión de un rico benefactor. Cuando sale a la calle por primera vez se topa con una sociedad que confunde su simpleza con sabiduría: él habla de plantas, literalmente, y todos escuchan metáforas.

Viernes a las 20; sábado a las 20 y a las 22.15; domingo a las 20 (función despedida). Teatro Metropolitan, Corrientes 1343.

La verdadera historia de Ricardo III

Joaquín Furriel vuelve a ponerse en la piel del tirano de Shakespeare, según Calixto Bieito. El punto de partida es real: en 2012, bajo un estacionamiento de Leicester, aparecieron los restos de Ricardo III. A partir de ese hallazgo, el director catalán Calixto Bieito y el dramaturgo Adrià Reixach arman una versión libre del clásico que funciona como una disección de la maldad, con un Ricardo de tono bufonesco, cínico y magnético, que seduce, manipula y asesina mientras se exhibe ante el público.

Viernes y sábado a las 20; domingo a las 19. Teatro San Martín, Sala Martín Coronado, Corrientes 1530.

Es teatro es deseo. Julieta y Romeo

Romina Richi cruza teatro, ópera, danza y música en vivo para releer a Shakespeare, con entrada gratuita. En esta versión, el Deseo se adueña del universo shakespeariano y convoca a personajes de otras obras para volver a contar la historia de los amantes de Verona.

Viernes y sábado a las 20. Para mayores de 13 años. Palacio Libertad, Sala Argentina, Sarmiento 151. Entrada gratuita con reserva online.

Cine

El halcón maltés

El clásico de John Huston y Humphrey Bogart, en pantalla grande y a la hora de la siesta. Después del misterioso asesinato de su socio, el detective privado Sam Spade queda enredado con una banda de personajes sin escrúpulos, dispuestos a todo por quedarse con una joya legendaria: la estatuilla de un halcón. Con Humphrey Bogart, Mary Astor, Peter Lorre y Sydney Greenstreet.

Viernes a las 15. Teatro San Martín, Sala Leopoldo Lugones, Av. Corrientes 1530.

LS83

Martín Kohan, el archivo olvidado de Canal 9 y una infancia en dictadura. Buscando filmaciones familiares en el Museo del Cine para su película anterior, Fuimos felices, el director Herman Szwarcbart encontró en el fondo de una estantería una pila de latas de 16 milímetros con etiquetas escritas a mano: Videla, Viola, Galtieri, Bignone.

Domingo a las 16. Malba, Auditorio, Av. Figueroa Alcorta 3415.

Buenos Aires Rojo Sangre

El festival de cine de terror, fantástico y bizarro más antiguo de Latinoamérica vive su último fin de semana

El BARS es desde 1999 la cita obligada del cine de género. Su 27ª edición se despide este fin de semana y estrena casa: el complejo Atlas Caballito. La grilla mezcla rarezas que difícilmente se vean en el circuito comercial con películas que vienen de arrasar en festivales. Una es Ghost in the Cell, la sátira gore del indonesio Joko Anwar, que se llevó el premio a mejor película en Sitges y en el Fantastic Fest. Otra es Familia teme enfrentar una nueva noche de terror, lo nuevo del argentino Cristian Ponce, premiado como mejor director en Sitges. El cierre queda en manos de Victorian Psycho, de Zachary Wigon: terror gótico con humor negro, protagonizado por Maika Monroe, la chica de It Follows.

Viernes, sábado y domingo. Atlas Caballito, Av. Rivadavia 5071.

Festival de Canes

Cine, alfombra roja y Palm Dog: vuelve el primer festival de cine y perros del mundo- Con una sola ene y un guiño evidente al festival francés, el Festival de Canes llega a su cuarta edición en el Parque Thays. La propuesta es tan simple como irresistible: ver cine al aire libre con tu perro al lado. Hay Pet Carpet para la foto de rigor con los peludos, música en vivo, foodtrucks, un espacio antiestrés, un sector de arte y un intercambio con refugios para concretar adopciones. Lo creó la comunicadora Paz Varales junto al sitio Cinéfilos, y esta edición la conducen Juli Bis y Fausto Duperré.

Sábado y domingo, desde las 17. Parque Thays, Av. del Libertador 2048. Entrada gratuita, con inscripción previa en Eventbrite.

Exposiciones

Walt Disney Animation Studios: La magia de crear

Bocetos originales de Disney y relecturas de artistas argentinos, en cuatro salas y con entrada gratuita. Un recorrido por cuatro salas, cada una dedicada a un Disney Legend.

Viernes a domingo, de 14 a 20 (último ingreso, a las 19). Hasta el 13 de diciembre. Gratis, con reserva online; los nuevos cupos se habilitan los lunes a las 14 y, sin reserva, se puede intentar en el lugar, según disponibilidad. Palacio Libertad, Sarmiento 151.