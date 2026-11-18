La banda platense Guasones tendrá un estreno especial este miércoles 19 de noviembre, en coincidencia con el aniversario de la fundación de La Plata. A las 21 horas, el grupo presentará oficialmente “Exilio”, su nuevo álbum de estudio, que estará disponible a través de las plataformas digitales.

El disco, justo en los 144 años de La Plata y cuna de todo su rock, llega con nueve canciones y se convertirá en el décimo trabajo de estudio de su trayectoria, en una fecha muy especial para la ciudad y para sus fans.

La expectativa comenzó a crecer en la última semana, cuando Guasones difundió fragmentos de algunas de las obras que integrarán el álbum. Además, el grupo platense ya presentó como adelanto “La Revolución”, una de las nueve canciones que formarán parte del repertorio y también un poco de otras en redes sociales.

El nuevo material fue producido por la propia banda y mantiene al rock and roll como columna vertebral, con influencias del blues rock, el folk y el country rock.

“Exilio” será el primer álbum de estudio de Guasones desde “El Huracán, Vol. 9”, publicado en 2022. En el medio, en 2024, la banda lanzó “Acústico Gran Rex Vol. II”, un registro de su presentación en formato acústico, aunque no se trató de un nuevo disco de estudio.

El listado completo de temas de “Exilio”

El polvo de los desgraciados

Sigo

La revolución

Nieta caprichosa

Leticia

La danza de la muerte

Rock and roll (RNR) en mi sangre

Chimangos

El gordo y el flaco