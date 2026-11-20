Guasones confirmó un nuevo show en La Plata para presentar en vivo su flamante disco, “Exilio”. La banda platense volverá a encontrarse con su público en el Hipódromo de La Plata, donde realizará un recital el próximo sábado 6 de marzo.

El anuncio llega en medio de la expectativa por el lanzamiento de su nuevo material discográfico, que vio la luz ayer 19 de noviembre y que representa un nuevo capítulo en la trayectoria del grupo liderado por Facundo Soto.

Las entradas para el recital estarán disponibles desde hoy viernes 20 de noviembre a través de la plataforma Livepass.

Los próximos shows son en Corrientes (27 de noviembre), Posadas (28 de noviembre), Laprida (5 de diciembre), Mendoza (6 de diciembre) y Cosquin Rock (6 y 7 de febrero de 2027).