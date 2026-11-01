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Javier Milei defendió a Maratea por su conflicto con la China Ansa: “Lo emboscaron por no ser kuka”

El presidente apuntó contra el periodismo por el trato que recibió el influencer en Podemos Hablar

Por Redacción

La pelea entre Santiago Maratea y Josefina “La China” Ansa en Podemos Hablar (PH) despertó la reacción del presidente Javier Milei, que salió a defender al influencer por el supuesto maltrato que recibió en el programa de Telefe.

El jefe de Estado argentino reposteó una publicación de la cuenta Agarra la Pala, que difundió declaraciones de Marcelo Polino en Radio Mitre. El periodista había contado que la participante de MasterChef Celebrity terminó llorando después del enfrentamiento y sostuvo que la pregunta sobre las colectas de Maratea habría sido sugerida por la producción del ciclo.

“Gravísimo. Aquí se cuenta cómo en PH se le ha hecho una emboscada a un invitado por no ser kuka (kirchnerista)”, cuestionó Milei.

En ese marco, aprovechó la oportunidad para cuestionar el rol que tiene el periodismo en la actualidad: “Este tipo de situaciones son comunes en la TV argentina, y en especial para el caso del periodismo político. ¡CIAO!”.

El cruce entre Maratea y Ansa en PH se produjo durante una pregunta sobre las colectas solidarias del influencer. La periodista puso en duda la concreción de uno de los proyectos, destinado a construir un refugio para perros, y él le reprochó que no hubiera investigado el tema.

El influencer respondió que se agradecería a sí mismo. Sin embargo, Ansa insistió, consultándole puntualmente por el caso de un refugio para perros cuya historia, según planteó, había quedado inconclusa, lo que generó la incomodidad de Maratea.

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