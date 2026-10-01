Joaquín Levinton rompió el silencio tras la denuncia por abuso sexual y negó las acusaciones

Este jueves, el cantante Joaquín Levinton rompió el silencio después de la denuncia que realizó su supuesta expareja por abuso sexual y carnal, además de violencia física y psicológica.

“Solo quiero agradecerle a la gente, muchas gracias por el apoyo. Solo tengo que esperar que hable mi abogado para que vea de qué se trata todo eso, nada más. No voy a hablar”, señaló en declaraciones con el móvil de Intrusos.

En ese sentido, el líder de Turf expuso su agradecimiento con las personas que lo han apoyado durante los últimos días. “Solo quiero decir que muchísimas gracias a la gente que cree y que me apoya, que son miles de mensajes. Muchas gracias, posta, de corazón. Es una mier... lo que me está pasando”, afirmó.

Por último, Levinton volvió a remarcar su gratitud con la gente que cree en su versión de los hechos. “Les agradezco un montón que me crean y que me manden tantos mensajes lindos, muchas gracias”, sentenció.

Cabe señalar que la denunciante del cantante tiene 39 años y aseguró que fue su pareja durante cinco años, entre 2015 y 2020. La mujer declaró que fue obligada a consumir cocaína y a mantener relaciones sexuales sin su consentimiento. Además, destacó que el músico grababa esas situaciones con una cámara y le daba indicaciones, y que la insultaba si ella se negaba.

Asimismo, la supuesta víctima ya lo había acusado por un hecho similar en 2023. Esa causa se archivó. No obstante, la mujer sostiene que retiró la acusación porque el músico se enteró y se lo pidió, una versión que el artista rechaza por completo.

En cambio, Levinton dejó en claro durante los últimos días que la denunciante nunca fue su pareja y que se su vínculo se trató de una "relación circunstancial que duró muy poco tiempo".