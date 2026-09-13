La Bomba Tucumana denunciará a Gran Hermano para recuperar una pertenencia de su pareja fallecida

Gladys “La Bomba” Tucumana realizará una denuncia en la Justicia contra Gran Hermano, a tres meses de su renuncia, por la falta de respuestas por parte de las productores para devolverle algunas de sus pertenencias que quedaron en la casa.

“Me deben ropa, me deben una pulsera de mi esposo, que justamente ahora puse un abogado por ese motivo. No lo quería hacer público, pero como no me dan pelota…”, reveló en declaraciones con Infama.

En ese sentido, señaló lo importante que es la pulsera de su pareja Luciano Ojeda, quien falleció el 24 de mayo de 2025 a los 38 años tras una dura lucha contra el cáncer. “Económicamente no vale nada, pero para mí lo vale todo porque él la amaba con toda su alma”, afirmó.

Asimismo, la creadora de la “Pollera Amarilla” explicó las razones por las que cuidaba la pulsera de su novio: “No se la quise poner a él cuando se fue, cuando lo llevé al cementerio. No se la quise poner en el bracito porque él la amaba para dejármela justamente para mí, porque yo quería tenerla para mí”.

“La llevé porque quería tenerlo conmigo. Está en la foto y todo, pero esa pulsera nunca volvió. Tampoco un montón de ropa que todavía tiene la etiqueta y que uso para cantar”, argumentó más tarde.

Cabe señalar que La Bomba Tucumana estuvo 35 días dentro de la casa de Gran Hermano. Ingresó en abril como una participante más, pero abandonó el programa por voluntad propia el domingo 31 de mayo, tras manifestar que extrañaba a sus seres queridos y que no la estaba pasando bien con el aislamiento.