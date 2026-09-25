La cartelera porteña

Música

Esenciales: Homenaje a Sandro

Este ciclo de conciertos celebra la obra de artistas mediante la revisión de grabaciones emblemáticas, interpretadas por destacados directores y músicos invitados. Esta vez será momento de homenajear a Sandro, con Maxi Serral, Duilio Smiriglia, Ángel Hernández y Natalia Cociuffo como cantantes invitados. Gratis, con reserva de entradas. Sábado a las 20 horas en Palacio Libertad Domingo F. Sarmiento (Sarmiento 151).

Violin Fest

Por octavo año consecutivo, más de 100 músicos, desde principiantes hasta profesionales, se unen en un espectáculo único y gratuito para poder disfrutar de la música. Domingo desde las 16 horas en el Planetario Galileo Galilei (Av. Sarmiento y Belisario Roldán).

Teatro

Tertawa

José María Listorti, Pachu Peña y Sebastián Almada, se reúnen en un espectáculo desopilante diseñado para disfrutar en familia. El histórico trío que conquistó por completo a la audiencia en el recordado programa de televisión “VideoMatch” despliega sobre el escenario una batería de sketches, monólogos, música en vivo y sus personajes más queridos. Luego del gran éxito en su gira internacional, estos tres talentosos artistas garantizan una noche inolvidable repleta de carcajadas. Una experiencia artística dinámica e imperdible para todo el público. Hoy a las 22 horas y mañana a las 21:30 horas en Teatro Paseo la Plaza (Avenida Corrientes 1660).

Chanta

La obra sigue la historia de Julio Ballesteros, un hombre que, tras su muerte, reflexiona sobre su vida, la sociedad y la hipocresía que lo rodea. A lo largo de diferentes etapas de su vida, la obra expone con un tono cínico, mordaz y profundamente irónico las contradicciones del protagonista y de la sociedad argentina. A través de monólogos agudos y diálogos incisivos, el protagonista desnuda las costumbres, prejuicios y miserias humanas con un humor ácido, una mirada desencantada sobre la vida y la muerte, y que fue tan buen chanta que terminó convirtiéndose en un emblema de esa argentinidad tan difícil de explicar pero tan fácil de reconocer. La obra explora la decadencia, la ambición y el oportunismo, convirtiéndose en una sátira sobre el paso del tiempo y el absurdo de las convenciones sociales. Todo contado con un ritmo frenético y cinematográfico, donde el escenario muta a cada instante, transformándose en postales delirantes de cada etapa de su vida. “Chanta” combina elementos de la comedia negra y la crítica social, con un guión inteligente, una puesta en escena impactante y el talento indiscutido de Agustín “Rada” Aristarán. Se presenta de jueves a domingos en Teatro Astral (Av. Corrientes 1639).

DRIBBLING

Cuando una acusación por violación sacude la carrera de Javi Almeida, uno de los futbolistas más importantes de Europa, comienza un juego mucho más peligroso que cualquiera disputado dentro de un estadio. Escrita y dirigida por Ignasi Vidal, y protagonizada por Franco Masini y Carlos Portaluppi esta impactante obra se adentra en los mecanismos del poder, la fama y la manipulación mediática para plantear una pregunta inquietante: ¿Qué sucede cuando la opinión pública dicta sentencia antes que la justicia? Miércoles 30 de septiembre a las 20:15 horas en Teatro Paseo la Plaza (Avenida Corrientes 1660).

EL TIEMPO TODO ENTERO

La obra de culto de la escena independiente se presenta con Esteban Bigliardi, Pilar Gamboa, Esteban Lamothe y Susana Pampín, cuyas interpretaciones la convirtieron en suceso de la escena teatral local. La pieza revisita el universo de “El zoo de cristal”, el clásico de Tennessee Williams, desde una perspectiva contemporánea. En esta singular reescritura, Romina Paula recupera a sus personajes y los proyecta al presente a través de la memoria de Antonia (hija y hermana). El mundo ha cambiado: la madre es ahora una mujer independiente y progresista; la hija parece dueña de sus decisiones, de su palabra y de sus movimientos. Sin embargo, esa libertad es apenas aparente. Lejos de los grandes arquetipos trágicos de Williams, los personajes habitan un tiempo en el que las antiguas restricciones parecen haber desaparecido, pero continúan atrapados en vínculos, recuerdos y mandatos que los retienen, incapaces de escapar de aquello que, al mismo tiempo, los une y los inmoviliza. Martes 29 de septiembre a las 20 horas en Teatro Paseo la Plaza (Avenida Corrientes 1660).

La función que sale mal

Hay un asesinato, hay un detective, pero también hay un elenco que no podría hacer las cosas peor aunque lo intentara. En “La función que sale mal”, los actores de la Sociedad de Teatro de Cornley ponen todo su empeño en presentar un drama serio, pero lo que termina pasando en escena es un caos desternillante. Lunes, miércoles, jueves, viernes, sábados y domingos en Multiteatro (Avenida Corrientes 1283).

Eventos

FIT

Llega la feria de turismo más relevante de la región, que convoca este año a 39 países y las provincias argentinas. Habrá cientos de mayoristas, tour operadores, compañías de transporte, hotelería, empresas de tecnología, instituciones educativas, firmas especializadas en Turismo de Segmentos y Eventos. Consultá la grilla de actividades y stands. Del 26 al 29 de septiembre en La Rural (Av Santa Fe y Thames).

Festival del Asado y la Empanada

Más de 35 stands y food trucks para almorzar, picar algo a media tarde o cenar. No te pierdas la nueva edición de esta fiesta gastronómica que reunirá a los mejores asadores del país. Además, vas a encontrar empanadas de todas las regiones argentinas: múltiples recetas e ingredientes para la misma pasión de esta comida bien tradicional. Gratiss el sábado y domingo, de 12 a 21 horas, en el Hipódromo de Palermo (Av. del Libertador 4001).

Food Fest

Con entrada libre y gratuita, vas a encontrar una fiesta para el paladar. Imperdible para fanáticos de la carne y de la cocina con fuego y del street food. Pero habrá cocina internacional, coctelería, cerveza artesanal, vinos. Y para los golosos, patisserie, helados, crepes, churrería y chocolates. Sábado y domingo, de 12 a 20 horas en La Rural (Av Santa Fe y Thames).

Cuisine, Festival Foodie Francés

Un festival que propone recorrer la Ciudad siguiendo los sabores de Francia: restaurante, panadería, pastelería, chocolatería, y espacios especializados ofrecerán una programación de degustaciones, talleres, clases, visitas guiadas y encuentros con quienes hacen de la gastronomía francesa un oficio y una pasión. Del 23 de septiembre al 4 de octubre en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires.

Cafecito BA

Llega una nueva edición de Cafecito BA. Disfrutá de las mejores cafeterías de la Ciudad, que ofrecerán una amplia variedad de cafés, pastelería y opciones saladas con precios promocionales. También, cine al aire libre, juegos y música en vivo. Además, el sábado, buscarán romper el Récord Guinness del alfajor más grande del mundo. Sábado de 10:30 a 19 horas, y domingo de 10:30 a 18 horas en Plaza República del Perú (Av. Figueroa Alcorta y Salguero).

Buenos Aires Challenger

El Buenos Aires Challenger celebra su 11ª edición, consolidándose como una de las grandes citas del tenis en la Ciudad. A lo largo de toda la semana, el público podrá disfrutar de partidos de alto nivel, además de un patio gastronómico, espacios de entretenimiento y activaciones de sponsors para vivir una experiencia única. Hasta el domingo 27 en Racket Club (Av. Valentín Alsina 1450).

Festival Movilidad Sustentable y Bicicleteada 13 K

En el marco de la Semana de la Movilidad Sustentable, llega un festival en pleno corazón de Puerto Madero. Habrá actividades, música, food trucks, sorteos y, a las 16 h., una bicicleteada de 13 K por el Casco Histórico de la Ciudad, recorriendo algunos de sus lugares y espacios más emblemáticos. Se suspende por mal tiempo. Sábado de 14 a 18:30 horas en Azucena Villaflor y Aimé Painé, Puerto Madero.

Campionato Scuola Pizzaioli

En el marco de la FIT, el campeonato reunirá nuevamente a competidores provenientes de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Colombia, Panamá, Guyana, Venezuela y México. Los participantes demostrarán su talento en 14 categorías que abarcan diferentes estilos y técnicas de elaboración. Además, masterclass, charlas y degustaciones. Sábado y domingo 14 horas en La Rural (Av Santa Fe y Thames).