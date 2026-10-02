La cartelera porteña

Música

Íconos del Rock Nacional: Homenaje a Luis Spinetta

Lara Fichera interpretará Kamikaze, respetando el orden original del álbum de Luis Alberto Spinetta. Una propuesta que recorre la profundidad musical y poética de una de las obras fundamentales del músico. Contará con la compañía de X-Strings Ensamble. Los arreglos y dirección musical estarán a cargo de Patricio Villarejo. Gratis el sábado 3 a las 20 horas en la Casa de la Cultura (Av. de Mayo 575).

Violin Fest

Por octavo año consecutivo, más de 100 músicos, desde principiantes hasta profesionales, se unen en un espectáculo increíble, al aire libre y con entrada gratuita. Domingo 4, desde las 16 horas en el Planetario Galileo Galilei (Av. Sarmiento y Belisario Roldán).

Teatro

POR EL PLACER DE VOLVER A VERLA

En esta obra, Miguel Ángel Solá se pondrá en la piel de un famoso y reconocido autor y director teatral, quien decide sumergirse en su pasado. Siendo un verdadero artífice de la palabra y de las bellas e inteligentes estructuras dramáticas, decide hacerlo frente a público y como una suerte de certero cirujano o cauteloso y paciente arqueólogo, va descartando lo superfluo y rescatando lo esencial. Para hacerlo, necesita imperiosa e imprescindiblemente volver a convocarla. A ella. A esa única e irrepetible mujer interpretada por Mercedes Funes. Porque sabe que en “ella” se encuentran todas las claves y todas las respuestas que está buscando y rastreando y que necesita imperiosamente desenterrar y reencontrar. Viernes, sábados y domingos en Paseo La Plaza (Avenida Corrientes 1660).

EL CURIOSO INCIDENTE DEL PERRO A MEDIANOCHE

La multipremiada obra teatral de Simon Stephens basada en el best seller homónimo de Mark Haddon, volvió al teatro Maipo de Buenos Aires con una puesta tecnológica de la más alta calidad. Se trata de la historia de Christopher, un adolescente con una sensibilidad y una visión del mundo diferente al resto. Puede explicar la teoría de la relatividad y recitar los números primos hasta el 7507, pero le cuesta relacionarse con las personas. Le molestan las metáforas, el contacto físico y el color amarillo, pero ama las listas, las estrellas, los animales, la soledad y los libros de Sherlock Holmes. Después de enterarse de la misteriosa muerte del perro de su vecina inicia una investigación para encontrar al culpable, la cual lo llevará a descubrir mucho más sobre sí mismo y su entorno. Viernes, sábados y domingos en el Teatro Maipo (Esmeralda 443).

CUESTIÓN DE GÉNERO

Jade (Moria Casán), una diseñadora elegante y exitosa, recibe el resultado negativo de un examen médico. Al momento de compartir la noticia con Francisco (Jorge Marrale), su esposo desde hace 30 años, aprovecha para revelarle un secreto que viene guardando desde el inicio del matrimonio. Francisco es un político en plena campaña electoral y que, aunque nominalmente se declare progresista y defensor de las minorías, le es más cómodo apoyar las causas ajenas que a su propia esposa y sólo piensa en limitar los daños a su carrera política y en que no se entere Sofía (Paula Kohan), la hija que ambos adoptaron al celebrar el primer año de casados. Precisamente, es Sofía quien visita el hogar familiar con otro anuncio personal revolucionario y lo hace acompañada por su flamante pareja (Ariel Pérez De María); quien muy pronto sumará más conflictos a los ya atribulados progenitores. De jueves a domingos en el Teatro Metropolitan (Avenida Corrientes 1343).

LA CASA ACHE

La Casa Ache celebra 10 años en cartel con una experiencia inmersiva que comienza mucho antes de entrar a la sala. En el patio bar de Artebrin, el público se sumerge desde el primer momento en el universo de la obra: música de terror y suspenso, barra de tragos temática, mensajes secretos, espacios para fotografías y una ambientación especialmente diseñada para vivir la previa como parte de la historia. Más que una función de teatro, la obra propone una experiencia completa donde el misterio empieza apenas llegás. Escrita y dirigida por Fabiana Micheloud, se ha consolidado como una pionera de terror y suspenso en Buenos Aires. Sábados en Teatro Artebrin (Ministro Brin 741).

Eventos

Open House Buenos Aires

Vuelve el evento que invita a cruzar el umbral de más de 150 espacios emblemáticos, muchos de los cuales abren sus puertas de manera excepcional. Casas privadas, edificios históricos, estadios, teatros, oficinas y otros espacios destacados te estarán espiando para que los recorras. La gran mayoría de las locaciones no requieren inscripción previa. Sábado 3 y domingo 4 en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires. La inscripción se habilitará online a través de Eventbrite. Deberás presentar tu DNI para poder ingresar. Los espacios abrirán en dos turnos diarios: de 10 a 14 horas y de 15 a 19 horas.

La Feria Francesa

Una edición especial de La Feria Francesa, en pleno barrio de Recoleta. Más de 30 stands para hacerte viajar a través de su gastronomía. Desde boulangeries tradicionales hasta queserías, chocolaterías, restaurantes y cafés de especialidad. Además, masterclasses con los mejores chefs y escuchar música en vivo. Sábado 3 y domingo 4, de 11 a 18:30 horas en Plaza Francia (Av. del Libertador 1400).

Leer y Comer

Sumate a hacer una pausa en la edición N°19 de este festival, bautizada como Reset. Vas a encontrar una gran variedad de food trucks, las tradicionales charlas temáticas, presentaciones de libros, diversos autores, música en vivo, talleres, juegos y experiencias para chicos. Gratis el sábado 3 y domingo 4, desde las 12 horas en Concepción Arenal y Warnes, La Paternal.

FILBA

La 18° edición del Festival Internacional de Literatura de Buenos Aires comenzó esta semana e invita a varios encuentros que se darán este fin de semana. Vas a encontrar actividades gratuitas como entrevistas, diálogos, lecturas, recitales poéticos, performances, música, conversaciones y mucho más. Casi todas las actividades del festival son con entrada libre y gratuita. Del miércoles 30 al domingo 4 en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires.

Expo Alfajores Argentinos

La Expo Alfajores Argentinos llega para hacer más dulce el fin de semana. Vas a encontrar las variedades más amplias y surtidas de todo el país, clases demostrativas en vivo y múltiples stands para diversión de toda la familia. Sábado 3 y domingo 4 en La Rural (Av Santa Fe y Thames).

Viva Frida

En el marco de los 25 años de Malba, llegó “Viva Frida”, la exposición más importante que examina la vida, la obra y la construcción de identidad de una de las artistas más influyentes del siglo XX. Una selección de sus objetos, en diálogo con pinturas y fotografías del museo. Visitas guiadas todos los miércoles, viernes y sábados, a las 17 horas en el MALBA (Av. Figueroa Alcorta 3415).

Burgerpalusa

Hamburgueserías de distintos puntos de la Argentina llegan a Buenos Aires para representar a su provincia y competir por el título federal. Un encuentro donde la pasión por las hamburguesas se transforma en una experiencia para disfrutar, descubrir y compartir. Gratis hoy de 18 a 00 horas y el sábado de 12 a 23 horas en Tribuna Plaza (Av. del Libertador 4401).