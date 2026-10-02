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“Mafalda inmersiva”: el universo de Quino cobra vida

Por Redacción

El universo de la historieta más icónica de la Argentina dio un salto histórico del papel a la tridimensionalidad. En el Centro Cultural Recoleta se inauguró ayer “Mafalda Inmersiva”, una imponente propuesta tecnológica y sensorial de 1300 metros cuadrados que redefine la forma de conectar con la genial obra de Quino.

El recorrido, diseñado en un sentido único de 60 minutos, combina nostalgia con tecnología de última generación. A través de 13 salas temáticas, los visitantes se sumergen en proyecciones de 360 grados, video mapping, sonido envolvente y pantallas interactivas. La experiencia destaca por recrear a tamaño real los espacios más emblemáticos del cómic: desde el cuarto de la pequeña filósofa y la icónica cocina de su madre, hasta las calles del barrio y el recordado Almacén de Don Manolo.

La gran innovación radica en su estímulo multisensorial. La muestra apela al olfato recreando el aroma a fiambrería en el almacén, fragancia a caramelo de fresa en el espacio de Susanita y, como no podía faltar, el característico olor a la sopa que Mafalda tanto detesta. Para quienes busquen un extra, la Sala 14 ofrece “Soñando con Mafalda”, una experiencia premium de realidad virtual multiusuario de 10 minutos.

“En Mafalda Inmersiva hay un reencuentro total con el universo de Mafalda. Hemos extraído todo de las tiras, los personajes, los lugares, los momentos”, contó Belén Santa-Olalla, responsable del diseño de la propuesta.

Las entradas están disponibles en Ticketek con valores que parten desde los $33.600. La muestra abre de martes a viernes de 12:00 a 21:00, y los fines de semana desde las 11:00. No se permite el acceso con cochecitos de bebé ni mochilas grandes. Tras su paso por Buenos Aires, esta imperdible cita cultural iniciará una gira internacional por Latinoamérica y Europa.

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