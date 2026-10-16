La cartelera porteña

Música

Babasónicos

Babasónicos llega al Movistar Arena en octubre después de dos funciones agotadas. Lo hace en medio de su tour “Cuerpos Volumen I”, que los lleva por escenarios de distintas ciudades del país, de la región y de Europa. Un show que promete una puesta renovada y el recorrido por distintas etapas de su carrera. Hoy y mañana a las 21 horas en Humboldt 450.

Raphael: Raphaelísimo Tour 2026

Raphael llega a Buenos Aires con un espectáculo inigualable que captura la esencia de una carrera única en la historia de la música en español. El show recorrerá sus grandes éxitos junto con canciones de su aclamado álbum “Ayer... aún”. Sábado a las 20:30 horas en el Teatro Gran Rex (Av. Corrientes 857).

Esenciales: Charly Sinfónico Coral

El ciclo de conciertos del Palacio Libertad, que celebra la obra de artistas y géneros de diferentes épocas esta vez presenta “Charly sinfónico coral”. Será una producción especial dedicada a homenajear el legado de Charly García a través de una relectura sinfónica coral que atraviesa las distintas etapas de su trayectoria. Sábado a las 20 horas y el domingo a las 19 horas en Palacio Libertad Domingo F. Sarmiento (Sarmiento 151).

Ópera

Los Cuentos de Hoffmann

La reposición de la ópera Los cuentos de Hoffmann, la célebre ópera de Jacques Offenbach que retorna al escenario del primer coliseo en la gran puesta escénica de Eugenio Zanetti y contando con la dirección musical de Carlo Montanaro. Hoy a las 20 horas en el Teatro Colón (Cerrito 618).

Infantiles

Colón para niños: El barbero de Sevilla

Una producción del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón para cautivar a grandes y chicos: una adaptación de la icónica creación de Gioachino Rossini, en una versión libre de un acto. La música y el humor se convierten en una puerta de entrada al universo mágico del teatro y la ópera. Edad recomendada: desde los 5 años. Hoy a las 15 horas en el Teatro Colón (Cerrito 618).

Teatro

Una navidad de mierda

Una familia se reúne a festejar la Navidad después de tres años sin hablarse con su hija menor, que esa noche vuelve de Londres con su novia Cindy. Arrepentidos de lo que sucedió en el pasado, esperan ansiosos, conocer y sobre todo aceptar a Cindy. Nunca imaginaron que sería tan difícil, ya que nadie de la familia puede verla. La cena será delirante, reveladora y caótica, llena de secretos, engaños, viejas heridas y regalos que todos odian comprar y nadie necesita tener. De jueves a domingos en Teatro Premier (Avenida Corrientes 1565).

Amaru

Amaru, una joven cuyo nombre significa serpiente sagrada, irrumpe en las ruinas de una familia burguesa de clase media, revolucionando el estado de las cosas. Un pacto con el hijo para dejar de usar pantallas, una conversación con el padre que cambia su percepción del tiempo y el contacto afectivo con la madre, abren caminos para entregarse a otra experiencia de la realidad. Sábados de octubre a las 22 horas en Teatro Picadero (Pasaje Enrique Santos Discépolo 1857).

Las cautivas

A mediados del siglo XIX, un malón irrumpe en una boda y secuestra a la novia, una joven mujer francesa llamada Celine. Ya entre la tribu, en pleno festín, Celine será salvada por un inesperado protector: una india llamada Rosalila. Las dos mujeres se fugarán juntas a través de la monótona geografía de la pampa. Atravesarán soles, lluvias, hambre, peleas, un tigre, un mono, dos soldados, una niña enferma, varios ríos. Los domingos de octubre a las 16 horas en el Teatro Metropolitan (Avenida Corrientes 1343).

8 Mujeres

Una comedia tan misteriosa como divertida, rodeada de intrigas de principio a fin. Todo transcurre en una casa de campo durante los años cincuenta. Allí, el dueño de la mansión aparece asesinado y, a partir de ese momento, comienza una larga y tensa jornada de investigación. Discusiones, peleas, humor y revelaciones se suceden mientras cada una de las mujeres deja al descubierto secretos ocultos que las convierten, inevitablemente, en sospechosas. Porque en esta casa nadie parece ser quien dice ser. Y cuando finalmente la verdad salga a la luz, todas las mentiras quedarán expuestas. De miércoles a domingos en el Teatro Multiteatro (Avenida Corrientes 1283).

Eventos

Water Lantern Festival

El evento promete ser una celebración que invita a compartir una jornada especial, en un entorno donde la emoción, la reflexión y la belleza se combinan para crear momentos únicos. Vas a encontrar música en vivo, entretenimiento, propuestas gastronómicas y actividades para todas las edades, en un ambiente pensado para celebrar la vida. Sábado desde las 16 horas en el Hipódromo de Palermo (Av. del Libertador 4001).

Expo Matear

Estarán las grandes y medianas yerbateras, pero también vas a encontrar emprendimientos familiares, cooperativas y empresas pequeñas que darán a conocer sus productos, muy variados en composición y sabor. Tu entrada sirve para cualquiera de los dos días. Sábado y domingo, de 12 a 20 horas en La Rural (Av. Santa Fe y Thames).

Experiencia BA

Llega el festival que combina gastronomía, espectáculos y música al aire libre, esta vez en la plaza de la Floralis. Habrá 18 puestos de gastronomía porteña, DJs y bandas de música en vivo. Se ofrecerán platos a precios promocionales. Sábado, de 16 a 22 horas en Plaza de las Naciones Unidas (Av. Figueroa Alcorta 2301).

Tranvía histórico de Buenos Aires

Recorré el barrio de Caballito a bordo de un verdadero tranvía. Subirse a este medio de transporte es una experiencia en sí misma para toda la familia. Cada detalle está pensado para que viajes a otros tiempos: las antiguas carrocerías, la entrega del boleto al subir, la vestimenta del motorman, todo lleva a otra época. Se suspende por lluvia. Sábados y feriados, de 15 a 18 horas, y domingos, de 10 a 13 y de 15 a 18 horas en el Tramway Histórico de Buenos Aires (Emilio Mitre 500).