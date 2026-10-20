La Ciudad al compás de BTS

LOS PRIMEROS ACAMPES

La fiebre empezó temprano: en marzo, a más de seis meses de los shows, un grupo de fans instaló carpas frente al Único y fue desalojado por la Municipalidad. En septiembre volvió a asomar la tentación, pero el propio fandom salió a frenarla con la campaña “No al acampe”. “Tanto las chicas de La Plata como BTS Argentina y muchas fanbase no promovemos el acampe”, explicó Meri, una de las referentes de ARMY Argentina (igual, algunas ya acampan). La idea es llegar ordenadas y respetar los horarios de ingreso. La Comuna sigue con atención la avenida 32 y las veredas que rodean el estadio.

UN MURAL

La comunidad BTS La Plata Oficial impulsó el primer mural dedicado al grupo en la Ciudad, en 19 y 60, que ya funciona como punto de encuentro.

EL BANDERAZO

El jueves, desde las 16, BTS Argentina y BTS La Plata convocan a un banderazo y encuentro de comunidades en la glorieta de Plaza San Martín. ARMY Argentina, además, gestiona desplegar en la Ciudad su bandera violeta de más de 200 metros: primero en el Pasaje Dardo Rocha y, si consigue el permiso, dentro del estadio.

HOLA COREA

La Semana de la Cultura Coreana se hará del jueves al sábado, de 14 a 20, con entrada libre en el Pasaje Dardo Rocha. Habrá talleres de danza k-pop, exhibición de hanbok lucidos por estrellas del k-pop (y la posibilidad de probarse uno), una muestra de pop-art sobre BTS y más. La apertura será el jueves 22 a las 19 en el Coliseo Podestá, con el espectáculo gratuito del grupo IN Pungnyu: música, danza, canto y acrobacia. La reserva se hace por formulario y hay que llegar media hora antes. Al final se sortearán cuatro pares de entradas entre los inscriptos presentes: dos para el show del 23 y dos para el del 24.