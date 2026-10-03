La Ciudad se prepara para un homenaje ricotero con música y otras actividades

De cara al aniversario, diversas bandas tributo y eventos conmemorativos se celebrarán en diferentes puntos del país, incluyendo shows especiales en salas emblemáticas como el Teatro Vorterix y Abbey Road en Mar del Plata. Las calles platenses también volverán a “Oktubre”.

Una de las actividades destacadas se realizrá hoy en el Centro Cultural MACÁ de Villa Elisa, diagonal 4 Nº 629, esquina 425. En el marco de su 25.º aniversario, el espacio organizará una jornada dedicada al universo ricotero, con música en vivo, una milonga y un encuentro especial en el que participará Rocambole.

La programación comenzará a las 18 en el Salón Tobiano, donde se desarrollará una milonga ricotera con una clase abierta de tango a cargo de La Simone Milonga Ricotera. Uno de los momentos centrales llegará a las 19 en el Salón Piria, con un conversatorio íntimo con Rocambole. El encuentro permitirá recorrer las historias detrás del arte de tapa del segundo álbum de Los Redondos, además de recuperar anécdotas sobre el contexto cultural y artístico de aquella época. La jornada tendrá su cierre a las 21 con una gran zapada ricotera, que convocará a los amantes de la banda. La entrada será a la gorra.

Los festejos continuarán mañana con una propuesta musical diferente. El Programa Coros y Orquestas Bonaerenses presentará “De regreso a Oktubre, donde todo comenzó”, un concierto que reinterpretará el álbum completo desde el lenguaje sinfónico.

El espectáculo tendrá lugar a las 18 en el Auditorio del Centro Municipal de las Artes Pasaje Dardo Rocha, con entrada libre y gratuita. La Orquesta Sinfónica Juvenil Bonaerense, integrada por jóvenes músicos formados en el programa, compartirá escenario con la banda Etiqueta Negra y una serie de artistas invitados.

La iniciativa propone explorar la riqueza musical de “Oktubre” desde una perspectiva diferente. Las guitarras, el bajo, la batería, el saxo y la voz, que en el disco original construyen una trama de melodías, armonías y contrapuntos, se integrarán a una interpretación orquestal que busca descubrir nuevas dimensiones de las canciones, sin perder su esencia.

El concierto contará con la participación de Shaman Herrera en Fuegos de Octubre; Amparo Torres, de Isla Mujeres, en Preso en mi ciudad; y Meien Williams en batería para 7UP. Por su parte, El Príncipe Idiota interpretará Motor Psico, mientras que Mister, de Las Armas Bs As, estará a cargo de Canción para naufragios.

Etiqueta Negra también tendrá un papel central en el recorrido, con versiones de Música para pastillas, Divina TV, De estos polvos futuros lodos, Ji ji ji y Ya nadie va a escuchar tu remera.