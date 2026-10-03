“Oktubre”: el disco que Los Redondos convirtieron en bandera

Con nueve canciones revolucionarias, Los Redondos daban a luz el 4 de octubre de 1986 a “Oktubre”, su segundo disco que nacía con una Argentina convulsionada tras el regreso a la Democracia. En aquel contexto, la banda nacida en La Plata lanzaba un material que hablaba de una época y que hoy, a 40 años de aquel lanzamiento, sigue manteniendo su vigencia intacta.

“A Oktubre se lo hizo en un momento de realización bastante precario. El estudio de grabación era un estudio prestado por amigos, como Lito Vitale. La gente no conocía demasiado a Los Redondos, que no había firmado con ningún sello ni tenía el apoyo de algún productor importante. Por eso es una cosa increíble hablar del disco 40 años después. Todo ahí se hizo artesanal, incluso su envase. La primera tanda (que rondaba en las 7.000 copias) se hizo impresa a mano en serigrafía, como hoy día se imprimen las remeras. A pulmón”, recordó recientemente Ricardo Cohen, “Rocambole”, en diálogo con Página 12.

El creador platense de la mítica tapa con la multitud protestante, el hombre rompiendo cadenas y la catedral platense al reverso prendiéndose fuego, además, reconoció: “Jamás en la vida, ni yo ni los músicos que formaron parte de Los Redondos hubiésemos imaginado estar hablando de este disco tantos años después”.

Un aniversario sin el Indio

Este aniversario tiene una carga emocional pesada tras la muerte de Carlos “Indio” Solari, cuya partida el pasado 5 de junio dejó un vacío imposible de llenar para sus fans. Sin embargo, su voz y sus proféticas metáforas continúan sobrevolando en esta obra musical y conceptual que fue el manifiesto con el que la banda abandonó el aire festivo de su debut para sumergirse en una sonoridad post-punk oscura, industrial y densa.

La habilidad lírica de Solari dejó himnos como “Preso en mi ciudad” y “Ya nadie va a escuchar tu remera”, crónicas crudas del desencanto juvenil y la paranoia urbana que se resignifican constantemente ante cada crisis socioeconómica en Argentina. Pero por sobre todo con “Jijiji”, la banda inmortalizó el ritual de “el pogo más grande del mundo” que se sostuvo generación tras generación.

Lejos de quedar atrapado en la nostalgia de quienes lo vivieron en su momento, “Oktubre” se convirtió en el punto de entrada de miles de adolescentes al rock nacional, además de convertirse en un ejemplo de la autogestión y la independencia artística.

Un ícono que se lleva en la piel

La revolución de “Oktubre” no fue únicamente sonora; fue, ante todo, una victoria visual fuertemente inspirada en el constructivismo soviético y las vanguardias revolucionarias. En el centro de ese universo iconográfico aparece la figura del esclavo rompiendo las cadenas. Esta imagen se transformó de inmediato en un símbolo universal de liberación, desobediencia y dignidad frente a la opresión y la desconfianza las promesas de la renovada democracia.

Con el paso de las décadas, esa imagen en papel mutó en algo mucho más grande que el propio arte de tapa de un disco de rock. El esclavo rompiendo las cadenas abandonó los discos y se hizo carne en los fans convirtiéndose en el tatuaje grabado en la piel de miles, uno de los más usados por los seguidores ricoteros, y en la figura indispensable que se llevó en banderas y remeras para el ritual de los recitales, las manifestaciones sociales y las esquinas de todo el país.