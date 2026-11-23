2019

Blade Runner (1982)

Ridley Scott adapta “¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?”, de Philip K. Dick. En una Los Ángeles de lluvia y neón, el blade runner Rick Deckard (Harrison Ford) debe “retirar” a un grupo de replicantes Nexus-6 liderados por Roy Batty (Rutger Hauer), que buscan a su creador para vivir más.

2022

Black Out 2022 (2017)

Corto animado de Shinichirō Watanabe (“Cowboy Bebop”). Unos replicantes provocan un pulso electromagnético que borra los registros digitales. Tras el apagón cae la Tyrell Corporation y se prohíbe fabricar replicantes.

2032

Blade Runner: Black Lotus (2021)

Serie animada de Shinji Aramaki y Kenji Kamiyama. Elle, una replicante sin memoria cuya única pista es un tatuaje de loto negro, persigue a quienes la crearon.

2036

2036: Nexus Dawn (2017)

Corto de Luke Scott, hijo de Ridley. Niander Wallace (Jared Leto) presenta ante legisladores un replicante totalmente obediente para que se levante la prohibición.

2048

2048: Nowhere to Run (2017)

También de Luke Scott. Sapper Morton (Dave Bautista), un replicante que vive escondido, se delata al defender a una madre y a su hija de unos matones.

2049

Blade Runner 2049 (2017)

En la secuela de Denis Villeneuve, K (Ryan Gosling), un blade runner replicante, descubre que una replicante dio a luz, un secreto que lo lleva hasta Deckard, oculto hace treinta años. Al final asoma la rebelión.

2099

Blade Runner 2099 (2026)

Los replicantes tienen el poder y los humanos son los cazados. Cora (Hunter Schafer) y Olwen (Michelle Yeoh) siguen una pista que puede hacer caer la ciudad.

