La Semana Charly

En homenaje a los 75 de Charly, varios espacios se organizaron para celebrar al artista. Casi todo es gratuito. En Buenos Aires, el Anfiteatro del Parque Centenario y la Casa de la Cultura funcionan por orden de llegada; la Usina del Arte y el Centro Cultural 25 de Mayo piden reserva previa.

En La Plata

Casa Metro es la base de los festejos locales. El miércoles, el Sindicato Argentino de Boleros repasó la cosmogonía García en clave caribeña; el jueves, un piano canto bar revisitó sus clásicos grupales y solistas; este viernes, Hilda Lizarazu y Lito Vitale presentan Hilda canta a Charly, y este sábado cierra Celebramos a Charly en familia, un musical con orquesta y dos grupos de coristas.

En Buenos Aires

Viernes, el cumpleaños. A las 19, Ligia Piro estrena “Inconsciente colectivo” en el Parque Centenario y Alina Gandini hace Gracias García en la Casa de la Cultura. A las 19.30, la terraza del Centro Cultural Recoleta repasa “Clics modernos” completo. A las 20, la Banda Sinfónica de la Ciudad toca Clásicos del Rock Nacional en el CC 25 de Mayo, y Marina Wil canta Las canciones más lindas de Charly en la Usina.

Sábado. A las 19, Tangos para Charly, con Cucuza Castiello, Guillermo Fernández y Noelia Moncada, en el Centenario, y Clics eternos, la relectura electrónica de Lautaro Moreno. A las 20, Patricio Villarejo presenta Cuerdas para Charly con concierto orquestal en la Casa de la Cultura.

Domingo. A las 18, Charly en el país de las maravillas, propuesta familiar en la Usina. A las 19, cierre con un ensamble en homenaje a La Máquina de Hacer Pájaros en el Centenario.