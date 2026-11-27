Pablo Trapero, director y showrunner. Defiende mirar de frente la violencia previa al golpe: dice que ver esa parte de la historia, que muchos consideraron tabú, sirve para aprender, porque “Los militares no llegaron a este país en un ovni”. Sobre Perón, sostiene que, como cualquier político, tuvo sus momentos y sus posturas, y que no es alguien sobre quien esté vedado reflexionar.

Rodrigo de la Serna, protagonista. Asegura que la serie no busca justificar a Gordon sino entender cómo se llegó hasta ahí, y que lo que nunca más puede pasar es que los argentinos se caigan a tiros entre ellos. Definió a su personaje como “la sombra más profunda que un pueblo haya soñado”.

Marcelo Larraquy, autor de las novelas y coguionista. Historiador de la violencia política y autor de “López Rega. El peronismo y la Triple A”, viene señalando hace años que Perón alentó la represión contra la izquierda de su propio movimiento. Sus críticos ven en esa lectura el origen del enfoque de la serie.

Myriam Bregman, dirigente del PTS. Valora que la serie se anime “a reconstruir el rol brutal” de la burocracia sindical, la CNU y las bandas paraestatales bajo un gobierno constitucional, pero advierte contra quienes aprovechan el debate para reflotar la teoría de los dos demonios.

Julio Bárbaro, exdiputado peronista y víctima de Gordon. Secuestrado por la banda en 1981, cuestionó la manera en que ciertas producciones reconstruyen la historia política. Del libro de Larraquy dijo: “Tiene una virtud que hace revisar la historia y un defecto que la simplifica”.