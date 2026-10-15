Más estrenos: un videojuego, comedia, sexo y el regreso de “Los Juegos del Hambre”

Cinco estrenos renuevan la cartelera esta semana, y una de las propuestas más esperadas es la nueva película de “Street Fighter”, el videojuego clásico de los 90 que ya tuvo encarnaciones fílmicas, aunque no del todo felices.

Esta nueva versión de acción real de “Street Fighter”, de todos modos, tiene la misma premisa de siempre: gira en torno a un torneo internacional de artes marciales en el que luchadores de todo el mundo compiten para demostrar su fuerza y sus habilidades.

Desde Estados Unidos llega también la comedia sexual de Gregg Araki “Quiero tu sexo”, protagonizada por Cooper Hoffman y Olivia Wilde: Hoffman es Elliot, un joven que consigue trabajo con la provocadora artista Erika Tracy (Wilde). Sus fantasías se hacen realidad en el momento en que ella lo invita a convertirse en su musa sexual. Pero pronto Elliot se siente abrumado al ser arrastrado por Erika a un mundo de sexo, obsesión, poder y traición.

Desde Francia llega la comedia dramática “Tiempos de ilusión”, de Olivier Nakache y Eric Toledano, que transcurre en 1985 y sigue a un joven de 13 años mientras explora los primeros impulsos amorosos, el deseo, la amistad y los cambios sociales, como la emancipación femenina.

Para toda la familia, llega de Alemania la animada “Escuela de monstruos”. Y, además, en el marco de este revival perpetuo que es nuestra cultura cinematográfica, vuelven a la pantalla “Los Juegos del Hambre”: todos los días se podrá ver una de las cuatro películas, camino al estreno de la nueva entrega de la saga.