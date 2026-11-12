Más estrenos: una que va por el Oscar, cine francés, Depp y más

Además de “Cómo robar un banco” (ver aparte), la cartelera del jueves trae terror, drama, comedia negra que va por el Oscar, acción y un clásico japonés.

La novedad más importante es “Caballo Salvaje Nueve”: Martin McDonagh (”Tres anuncios por un crimen”, “Los espíritus de la isla”) vuelve a la comedia negra, ahora en el Chile de 1973. Charlie Carlisle (John Malkovich), un veterano agente de la CIA con un cáncer terminal, viaja a Rapa Nui con su colega Lee Chesterfield (Sam Rockwell) mientras la agencia prepara el golpe contra Salvador Allende, y amenaza con escribir unas memorias que expondrían sus secretos. Con Steve Buscemi y la argentina Ailín Salas.

“Ebenezer: Los fantasmas de Navidad” es el regreso de Johnny Depp a la pantalla. Ti West, el director de “X”, “Pearl” y “MaXXXine”, toma el clásico de Charles Dickens y lo empuja hacia el terror: Johnny Depp es Ebenezer Scrooge, el avaro que odia la Navidad y que, tras la visita del espectro de su viejo socio Jacob Marley (Ian McKellen), recorre su pasado, su presente y un futuro nada alentador. También actúan Rupert Grint, Daisy Ridley y Sam Claflin.

Desde Francia, en tanto, llega “Por el bien de Adam”: la belga Laura Wandel (”Un monde”) abrió con este drama la Semana de la Crítica de Cannes 2025. La enfermera Lucy (Léa Drucker) atiende a Adam, un nene de cuatro años internado por desnutrición por orden judicial. Cuando la joven madre (Anamaria Vartolomei) se niega a irse, Lucy intenta ayudarla sin perder de vista el bienestar del chico.

La cuota de terror de cada semana viene por duplicado: “Aniquilación”, de Adam Wingard (”Godzilla vs. Kong”), que firma esta mezcla de acción, terror y ciencia ficción producida por A24. Adria Arjona es Celeste, una exfrancotiradora del ejército que debe proteger a su hija cuando un grupo de supersoldados modificados genéticamente escapa de una base militar secreta en el desierto; y “Ju-on: El grito”, el clásico japonés que casi 25 años de su estreno vuelve a la pantalla grande. El clásico de Takashi Shimizu que fundó el J-horror junto a “Ringu”. Una familia es asesinada en una casa de Tokio y la maldición alcanza a todos los que entran. Kayako y su hijo Toshio se volvieron íconos del género, y el propio Shimizu dirigió en 2004 la remake estadounidense, “El grito”, con Sarah Michelle Gellar.