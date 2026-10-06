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Más Messi para ver “on demand”

Sean eternos
Elijo creer
Messi: la cinta olvidada
Messi llega a EE UU
¿Qué vemos cuando miramos al cielo?

Por Redacción

SEAN ETERNOS

Miniserie documental de 3 episodios que cuenta el camino de Lionel Messi y sus compañeros de la Selección Argentina hacia su gran hazaña deportiva hasta ese momento: la obtención de la Copa América 2021.

Disponible en: Netflix

ELIJO CREER

Narra el épico título obtenido por la Selección Argentina en el Mundial de Fútbol Catar 2022 con testimonios de los protagonistas, contados desde la intimidad y en primera persona.

Disponible en: HBO Max

MESSI: LA CINTA OLVIDADA

En 2004, cuando el uso de internet aún no era tan habitual, la noticia de que un joven jugador argentino estaba destacando en España apenas se conocía en su país natal. Con solo 16 años, Messi empezaba a llamar la atención en el FC Barcelona.

Disponible en: Disney+

MESSI LLEGA A EE UU

Después de más de dos décadas de éxitos entre el FC Barcelona y el Paris Saint-Germain, y de alzarse con la Copa del Mundo con la selección argentina, en el Mundial de Qatar 2022, Messi acepta un nuevo reto en su carrera profesional al unirse al equipo de David Beckham.

Disponible en: Prime Video

¿QUÉ VEMOS CUANDO MIRAMOS AL CIELO?

Una joven pareja decide citarse en un bar tras coincidir varias veces por la calle. Pero, como en un cuento de hadas, víctimas de una extraña maldición, el día del encuentro ambos han transmutado su apariencia y son incapaces de reconocerse. Todo transcurre durante el Mundial que gana Messi.

Disponible en: Mubi

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