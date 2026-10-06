“Messi y los gigantes”: cómo será la serie sobre Leo

Lionel Messi tendrá su propia aventura animada. El astro argentino se prepara para dar un nuevo salto fuera de las canchas con “Messi y los gigantes”, una serie infantil de fantasía deportiva que llegará a Disney+ en 2027 y que lo tiene involucrado como productor ejecutivo.

La producción presentó su primer adelanto durante la San Diego Comic-Con Málaga, en España, ante más de 3.000 personas. Allí comenzaron a conocerse detalles de un proyecto que toma algunos de los valores asociados a la trayectoria deportiva del capitán argentino para construir un universo completamente fantástico.

El protagonista será Leo, un chico de 12 años que queda atrapado en una realidad alternativa gobernada por gigantes. Su gran objetivo será encontrar la manera de regresar a casa, pero para conseguirlo tendrá que atravesar una serie de desafíos y competencias que remiten al fútbol, aunque con reglas y poderes propios de ese mundo.

Las batallas se disputan utilizando unas poderosas “esferas” y obligarán al protagonista a enfrentarse con gigantes legendarios mientras intenta restaurar los reinos fracturados de Iko.

Pero Leo tendrá una desventaja respecto de sus rivales: no podrá utilizar los poderes que ofrece ese universo para mejorar su juego. Por eso deberá apoyarse en aquello que sí posee: habilidad, determinación y capacidad para trabajar en equipo.

De esta manera, la serie buscará trasladar a la ficción algunos de los valores que atravesaron la carrera de Messi, como la perseverancia, el esfuerzo frente a las dificultades y la confianza en las propias capacidades.

UN LEO ARGENTINO Y LA MÚSICA DE LUCK RA

La identidad argentina también estará presente en las voces y en la banda sonora. El encargado de interpretar a Leo será el actor argentino Milo Burgess-Webb, mientras que uno de los nombres más populares de la música actual tendrá un lugar destacado en el proyecto.

Luck Ra grabó “Vamos, Vamos, Vamos”, la canción original de “Messi y los gigantes”, que ya forma parte del adelanto presentado en Málaga. El cordobés, convertido en los últimos años en una de las figuras de mayor convocatoria de la escena nacional, aportará así la música a la aventura animada inspirada en el futbolista.

Durante la presentación, los productores ejecutivos Lacey Stanton y Bryan Korn, de Sony Pictures Television; el director Dan Creteur, de Atlantis Studios, y Sergi Reitg, de Sony Music Vision, anticiparon además aspectos de la mitología, los personajes y el universo visual que rodeará a Leo.

MESSI, DETRÁS DE LA PANTALLA

Más allá de servir de inspiración para el protagonista, Messi forma parte directamente del proyecto. Lionel Messi Cuccittini figura como productor ejecutivo de la serie, que también tiene entre sus productores a Kurt Mueller, Bryan Korn, Lacey Stanton y Guy Toubes por Sony Pictures Television; Afo Verde por Sony Music Latin Iberia; y Tom Mackay y Sergi Reitg por Sony Music Vision.

La animación está en manos de Atlantis Animation, mientras que la producción combina el mundo del deporte con una aventura fantástica pensada principalmente para el público infantil.

Así, lejos de plantearse como una biografía animada tradicional sobre los goles, los títulos o la carrera del campeón del mundo, “Messi y los gigantes” utilizará una versión ficticia de Leo para construir una historia propia. El fútbol funcionará como punto de partida, pero la trama avanzará entre mundos fantásticos, gigantes, desafíos y batallas.

El proyecto tendrá además una vidriera de alcance mundial: Disney+ estrenará “Messi y los gigantes” globalmente durante 2027, aunque por el momento no fue comunicada la fecha exacta de lanzamiento.